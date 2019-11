Elections en Espagne : bond de la droite nationaliste, les socialistes en tête (résultats partiels)

D'après des résultats partiels communiqués par l'AFP, les élections législatives espagnoles se solderaient par une victoire des socialistes. Le parti de droite nationaliste Vox effectuerait une percée.

Selon des résultats partiels cités par l'AFP portant sur près de 60% des bulletins, le Parti socialiste (PSOE) du Premier ministre Pedro Sanchez arriverait en tête des résultats des législatives du 10 novembre en Espagne. Le parti de droite nationaliste Vox serait de son côté devenu la troisième force au parlement.

Le PSOE progresserait légèrement, de 123 à 124 sièges, les conservateurs du Parti Populaire (PP) remonteraient de 66 à 83 sièges, et Vox passerait de 24 à 52 sièges, devançant la gauche radicale Podemos, qui descendrait de 42 à 35 sièges. Malgré cette victoire, le PSOE ne parviendrait pas à améliorer ses chances de gouverner. La situation politique semble toujours bloqué. Ni un bloc de gauche (PSOE, gauche radicale de Podemos et sa liste dissidente Mas Pais) ni une alliance des droites (PP, Vox et les libéraux de Ciudadanos) n'atteindraient la majorité absolue de 176 sièges sur 350.

Durant la campagne, Pedro Sanchez a tenté de mobiliser son électorat contre la montée de Vox, qu'il présentait comme un retour du franquisme, en dénonçant la droite qui n'a pas hésité à s'allier avec ce parti pour prendre le contrôle de l'Andalousie, la région plus peuplée d'Espagne, de la région de Madrid, la plus riche, et de la mairie de la capitale.

Détails à suivre...