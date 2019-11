La Crimée appartient à la Russie, selon les applications Apple utilisées depuis le territoire russe

Désormais, Apple présente la péninsule de Crimée comme un territoire russe lorsque les services de navigation et de météo sont utilisées depuis la Russie. Les autorités russes ont mené des négociations avec Apple à ce sujet depuis mai.

Apple présente dans ses applications comme russe la péninsule ukrainienne de Crimée, rattachée en mars 2014 par Moscou, lorsqu'elles sont utilisées en Russie. Une modification dont se sont félicitées les autorités russes mercredi.

Des villes de la péninsule telles que Simféropol ou Sébastopol apparaissent ainsi comme étant en «Crimée, Russie», lorsque le service de navigation et de météo du géant américain est utilisé depuis la Russie. Les mêmes villes apparaissent sans pays défini lorsque ces services sont utilisés depuis la France, par exemple.

Le président du comité du Parlement russe pour la sécurité et la lutte anticorruption, Vassili Piskarev, a confirmé qu'Apple avait «mis entièrement (ses services) en conformité avec la loi russe», qui reconnaît la Crimée comme faisant partie du territoire de la Russie, selon l'agence Interfax.

«L'erreur dans la signalisation des villes de Crimée dans l'application Météo a été réglée», a-t-il ajouté. Selon Vassili Piskarev, des négociations avec Apple à ce sujet étaient en cours depuis mai.

L'entreprise avait d'abord supprimé la mention de l'Ukraine mais les villes de Crimée restaient apatrides, selon le député. «Nous allons rester vigilants pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière», a-t-il poursuivi.

Autre géant américain ayant un service de localisation, Google qui ne fait pas apparaître de pays spécifique pour les villes de Crimée. Il les orthographie toutefois «à la russe» lorsque le service est utilisé en Russie. Une frontière apparaît également entre la Crimée et l'Ukraine dans ce cas.

La Crimée a fait sécession de l'Ukraine après les événements de Maïdan à Kiev en 2014, et a été rattachée à la Russie en mars 2014 à l'issue d'un référendum non reconnu par la communauté internationale. 96% de la population de la péninsule s'est alors exprimée pour le rattachement. Moscou a, à plusieurs reprises, déclaré que le scrutin s’était déroulé conformément au droit international et à la charte de l’ONU. Les pays de l’Union européenne et les Etats-Unis ont jugé que les actions de la Russie étaient «une annexion», et ont imposé des sanctions à l’égard d’un certain nombre de sociétés, d'hommes d’Etat et d'hommes d’affaires. Vladimir Poutine a, de son côté, déclaré à de nombreuses reprises que pour la Russie « la question sur la Crimée est fermée pour toujours »: la péninsule appartient à la Russie.