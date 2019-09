Canada : confronté par les médias en pleine campagne électorale Trudeau s'excuse pour sa blackface

Le prince canadien du politiquement correct a-t-il deux visages ? C'est ce que déclarent ses opposants après des révélations le concernant : lors d'une fête en 2001, le Premier ministre s'est grimé en noir. Scandale en pleine campagne politique.

Chantre du progressisme à la canadienne, le Premier ministre Justin Trudeau s'est vu obligé de présenter ses «profondes excuses» le 18 septembre pour s'être grimé en noir à une fête en 2001 dans l'établissement où il enseignait. Selon la porte-parole du chef du gouvernement qui a fait une déclaration le 18 septembre, il participait ce soir-là à une soirée déguisée sur le thème des Mille et une nuits et son costume était censé représenter un personnage de l'histoire d'Aladdin.

Exclusive: Justin Trudeau wore brownface at 2001 ‘Arabian Nights’ party while he taught at a private school, Canada's Liberal Party admits https://t.co/j3UobfYNIF — TIME (@TIME) September 18, 2019

La photographie par laquelle est arrivée le scandale a été publiée par le magazine Time qui détenait le cliché depuis plusieurs jours. Elle lui avait été confiée par l'homme d'affaires de Vancouver Michael Adamson et figurait tout simplement dans l'album de fin d'année de l'établissement huppé de West Point Grey Academy.

Cette révélation intervient à un instant critique pour Justin Trudeau qui défend son parti libéral dans une course serrée pour les législatives prévues au mois d'octobre. Il a ainsi tenté d'expliquer cette image le 18 septembre en conférence de presse en marge de sa campagne : «C'est quelque chose que je ne considérais pas comme raciste à l'époque, mais je reconnais aujourd'hui que c'était raciste, et j'en suis profondément désolé. [...] Je me suis déguisé avec un costume d'Aladdin et je me suis maquillé. Je n'aurais pas dû le faire [...] C'était une erreur [...] Je regrette profondément. Je m'excuse profondément. Je suis vraiment désolé [...] Je suis déçu par moi-même. Je suis furieux de l'avoir fait. Je présente mes excuses», a-t-il expliqué, plaidant à plusieurs reprises l'erreur de jeunesse (il avait 29 ans à l'époque), mais excluant une démission.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau parti démocratique (NPD) de confession sikhe et portant un turban a dénoncé : «C'est troublant, c'est insultant. Les blackfaces, c'est rire de quelqu'un pour ce qu'il vit, ce qu'il est. [...] Il y a le M. Trudeau public, honnêtement il est très sympathique, chaleureux. Mais en coulisses, on dirait qu'il y a un différent M. Trudeau.»

