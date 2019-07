Russie : l'opposant Alexeï Navalny transféré à l'hôpital après une importante réaction allergique

L'opposant politique Alexeï Navalny a été hôspitalisé pour une allergie affectant notamment son visage, qualifiée de «bizarre» par ses proches. Il était en prison depuis plusieurs jours pour infractions «aux règles des manifestations».

L'opposant politique russe Alexeï Navalny a été transféré ce 28 juillet de sa cellule à l'hôpital après une réaction allergique qualifiée de «bizarre» par son entourage.

L'activiste était incarcéré après avoir été condamné le 24 juillet à 30 jours de prison en raison d'infractions «aux règles des manifestations» alors qu'il était à l'origine de plusieurs appels à manifester dans le cadre des protestations contre le rejet d'une soixantaine de candidatures de l'opposition aux élections locales russes de septembre 2019.

La porte-parole d'Alexeï Navalny a déclaré que «l'origine de la réaction allergique n'a[vait pour l'heure] pas été détectée», avant de préciser : «Toute sa vie durant, [Alexeï Navalny] n'a jamais eu de réaction allergique.» Anastassia Vassilieva, médecin personnel de l'opposant politique, a pour sa part expliqué que son patient souffrait d'un gonflement des paupières et de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse ou encore les coudes. Elle a demandé à faire une analyse chimique du linge de lit dans la cellule de l'opposant politique, ajoutant : «Nous ne pouvons pas exclure que sa peau ait subi un impact toxique et été endommagée par une substance chimique inconnue via une personne tierce.»

L'avocat et militant politique russe âgé de 43 ans connaît une relation pour le moins mouvementée avec la justice de son pays ; de fait, il a été interpellé à de multiples reprises pour des violations répétées du code administratif russe.

Cet incident survient après que, le 27 juillet, plus de 1 000 personnes (1 074 selon la police, et 1 373 personnes selon l'ONG OVD-Info) ont été arrêtées à Moscou en marge d'une manifestation non autorisée.

