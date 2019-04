Après la démission de Bouteflika, quelles suites pour la contestation algérienne ? (EN CONTINU)

Alors que le chef de l'Etat Abdelaziz Bouteflika – dont la perspective d'un cinquième mandat était contestée – a démissionné, les Algériens réclament toujours la fin du «système». Une élection présidentielle doit être organisée sous 90 jours.

L'Algérie se réveille sans Abdelaziz Bouteflika à sa tête, une première en près de 20 ans. Après cinq semaines lors desquelles des centaines de milliers d'Algériens ont fait montre dans les rues de leur défiance envers le pouvoir en place, la situation institutionnelle s'est enfin débloquée, notamment grâce à la pression de l'armée.

Un temps plus jeune ministre des Affaires étrangères au monde, le président Abdelaziz Bouteflika a en effet remis sa démission le 2 avril. Vêtu d'une gandoura – une tunique nord-africaine – il l'a déposée au président du Conseil constitutionnel, qui doit l'officialiser. A Alger, un concert de klaxons a accueilli la nouvelle et des scènes de liesses ont eu lieu dans nombre de villes. Des feux d'artifice ont également été tirés à la tombée du jour dans plusieurs localités.

Quelques heures plus tôt, l'armée algérienne avait annoncé dans un communiqué qu'elle soutenait «le peuple jusqu’à la satisfaction de ses revendications». Son patron, le général Ahmed Gaïd Salah, y avait notamment dénoncé «les conspirations abjectes, fomentées par une bande qui a fait de la fraude». Une allusion à peine voilée au cercle rapproché d'Abdelaziz Bouteflika.

Bien que l'armée ait joué un rôle dans la célérité de la démission d'Abdelaziz Bouteflika, elle ne semble pas pour autant avoir les faveurs de la population. «Système dégage», peut-on voir sur de nombreuses pancartes vendredi après vendredi, la population du pays réclamant de faire table rase et de renouveler intégralement la vie politique algérienne. Depuis l’officialisation, mi-février, de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la prochaine élection présidentielle, les mouvements de protestation s'étaient multipliés en Algérie, provoquant ainsi le délitement du camp présidentiel.

Le gouvernement fraîchement nommé et plusieurs personnalités politiques ou hommes d'affaires réputés proches du chef de l’Etat n'ont pas non plus les faveurs de la rue. L'intérim d'Abdelkader Bensalah, le président du Conseil de la Nation (chambre haute du Parlement algérien) âgé de 77 ans et qui doit rester au maximum 90 jours, le temps qu'une nouvelle élection présidentielle soit organisée, se déroulera-t-il sans heurts ? Premiers éléments de réponse ce 3 avril.

