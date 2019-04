Algérie : l'armée «soutient le peuple jusqu’à la satisfaction de ses revendications»

Une réunion présidée par le patron de l’armée algérienne Gaïd Salah s'est tenue ce 2 avril au ministère de la Défense. A l'issue de celle-ci, la grande muette a notamment jugé «irrévocable» la destitution d'Abdelaziz Bouteflika.

A l'issue d'une réunion tenue ce 2 avril au ministère de la Défense, le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah a annoncé que l'armée soutenait «le peuple jusqu’à la satisfaction de ses revendications».

«J’ai confirmé à maintes fois qu’en ma qualité de Moudjahid [ancien combattant] ayant lutté par le passé contre le colonialisme tyrannique et ayant vécu la souffrance du peuple en cette période difficile, je ne saurai me taire aujourd’hui sur les complots et les conspirations abjectes, fomentés par une bande qui a fait de la fraude, la malversation et la duplicité sa vocation. Aussi, je suis avec le peuple et à ses côtés pour le meilleur et pour le pire, comme je le fut par le passé, et je m’engage devant Allah et devant la patrie et le peuple que je n’épargnerai aucun effort à cette fin, quoi qu’il m’en coûtera», a-t-il notamment déclaré dans un communiqué.

Si Ahmed Gaïd Salah avait assuré à plusieurs reprises que la grande muette n’interviendrait plus dans la vie politique algérienne, il avait réagi à plusieurs reprises à la situation politique actuelle dans laquelle se trouve le pays et pris ses distances avec le chef de l'Etat algérien.

