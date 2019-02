Crise au Cachemire : l'Inde dit avoir abattu un avion pakistanais et avoir perdu l'un des siens

La tension est à son comble entre les deux puissances nucléaires. Le Pakistan affirme avoir abattu deux avions indiens dans son espace aérien. L'Inde de son côté, dit avoir abattu un avion pakistanais et avoir perdu l'un des siens au combat.

Après une frappe indienne au Pakistan, la première depuis la guerre de 1971, la tension est au plus haut entre les deux puissances nucléaires, notamment autour de la question du Cachemire. L'armée pakistanaise a annoncé avoir abattu deux avions indiens le 27 février. Un peu plus tôt, l'Inde avait accusé des avions pakistanais d'avoir brièvement violé son espace aérien. L'Inde de son côté, assure qu'elle a abattu un avion pakistanais et que le Pakistan a abattu l'un des siens.

