Sommet Kim-Trump : pour François Durpaire, Trump doit négocier «un semblant de feuille de route»

François Durpaire, spécialiste des Etats-Unis, a commenté sur RT France le sommet entre Kim Jong-un et Donald Trump prévu les 27 et 28 février à Hanoï au Viêt Nam. Les deux dirigeants aborderont notamment la dénucléarisation de la Corée du Nord.

Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés ce 26 février à Hanoï, la capitale du Vietnam, en vue d’une seconde rencontre axée notamment sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Depuis leur première rencontre historique le 12 juin 2018 à Hong-Kong, Pyongyang et Washington rencontrent des difficultés à s’accorder sur ce projet.

Kim Jong-un a plus obtenu des Etats-Unis que les Etats-Unis ont obtenu de Kim Jong-un

«Derrière le mot dénucléarisation, il faut que Donald Trump puisse revenir aux Etats-Unis avec un semblant de feuille de route. Et du côté de Kim Jong-un, il faut qu’il puisse revenir avec l’idée qu’il se passe quelque chose du côté des sanctions économiques […]. Au-delà de l’aspect diplomatique, il y a l’aspect économique. On est, et ce n’est pas un hasard, au Viêt Nam, c’est un modèle pour la Corée du Nord», analyse pour RT France, le spécialiste des Etats-Unis François Durpaire.

Par ailleurs, François Durpaire juge que chacun des deux dirigeants, en raison des enjeux de politique intérieure dans leurs pays respectifs, doivent obtenir des gages l’un de l’autre. Abordant la question de la démilitarisation de la péninsule coréenne, l'historien affirme enfin que «Kim Jong-un a plus obtenu des Etats-Unis que les Etats-Unis ont obtenu de Kim Jong-un».

