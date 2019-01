Retrait américain de Syrie : Pompeo rassure Israël sur le soutien des Etats-Unis

En décidant de retirer ses forces de Syrie, l'administration Trump a semé le trouble parmi les alliés des Etats-Unis. Ce 1er janvier 2019, le secrétaire d'Etat américain Mile Pompeo a tenu à réaffirmer le soutien de Washington à Israël.

La décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines de Syrie «ne change absolument rien» en termes de soutien à Israël, selon le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, qui a réitéré ce 1er janvier 2019 l'«engagement» de Washington «pour la stabilité au Moyen-Orient».

La décision que le président a prise au sujet de la Syrie ne change absolument rien au fait que cette administration travaille aux côtés d'Israël

Mike Pompeo a tenu à rassurer le Premier ministre israélien en personne lors d'une rencontre précédant l'investiture du nouveau président brésilien, Jair Bolsonaro, à laquelle devaient assister les deux hommes. «La décision que le président a prise au sujet de la Syrie ne change absolument rien au fait que cette administration travaille aux côtés d'Israël», a affirmé le secrétaire d'Etat devant des journalistes dans un hôtel de Brasilia.

«Le combat contre le groupe Etat islamique continue, ainsi que notre engagement pour la stabilité du Moyen-Orient et la protection d'Israël, de la même façon qu'avant cette décision», a-t-il ajouté.

Le fait que ce sujet soit abordé en priorité lors de cette rencontre entre Mike Pompeo et Benjamin Netanyahou montre à quel point le retrait des troupes américaines est source d'inquiétude auprès des alliés des Etats-Unis.

«Nous avons beaucoup de choses à discuter. Nous allons parler de l'intense coopération entre Israël et les Etats Unis, et aborder également les questions liées à la décision américaine au sujet de la Syrie», a affirmé le Premier ministre israélien. Pour Benjamin Netanyahou, cette rencontre à Brasilia vise à chercher les moyens «d'intensifier encore plus la coopération en Syrie et partout ailleurs afin de bloquer l'agression iranienne au Moyen-Orient».

Donald Trump a ordonné le 19 décembre le retrait total des soldats américains actuellement déployés dans le Nord de la Syrie. Le chef du Pentagone, Jim Mattis, avait brutalement démissionné à la suite de cette annonce.

