Une bousculade dans une discothèque italienne fait six morts et plus de 100 blessés (VIDEO CHOC)

Selon la presse locale, 6 personnes sont mortes et 120 ont été blessées dans une bousculade lors d'un concert de rap dans une discothèque Italienne. Des témoins ont déclaré que la panique avait été provoquée par un jet de gaz poivre dans le club.

Une bousculade provoquant la mort de six personnes a eu lieu le 8 décembre vers 1h du matin, dans le club très prisé Lanterna Azzura, dans la ville de Corinaldo, dans la province d’Ancône. Par ailleurs, 120 personnes ont été blessées. La cause de l'incident n’était pas claire, mais des témoins ont fait savoir qu’il avait été provoqué par un jet de gaz poivre à l’intérieur du club bondé. Pressée de sortir, la foule a alors fait céder la balustrade d'un petit pont menant au parking. Plusieurs dizaines de personnes sont alors tombées, à un mètre en contrebas.

Les deux barrières latérales en fer de la passerelle étaient «trop étroites et les gens ont commencé à se tomber dessus», a déclaré à la presse le chef de la police locale, Oreste Capocasa.

Les blessés les moins graves ont été pris en charge dans l'hôpital le plus proche, à Senigallia, tandis que les autres ont été conduits à Ancône, où plusieurs jeunes sous le choc ont raconté leur soirée aux médias.

«A un moment, nous avons commencé à tousser, on manquait d'air comme quand il y a un incendie et on est tous allés vers la sortie. Il y a eu des jeunes qui sont tombés, piétinés par les autres qui couraient», a raconté l'un d'eux dans des propos relayés par l'AFP.

Attention : les images peuvent heurter la sensibilité

Plus de 1 000 personnes étaient venues voir Sfera Ebbasta, l’un des plus célèbres jeunes artistes hip-hop du pays.

