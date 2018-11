«Integrity Initiative» : Lavrov déplore l’idéologie anti-russe d’une opération britannique présumée

Au début du mois de novembre, le collectif Anonymous épinglait l'implication présumée de Londres dans le programme numérique «The Integrity Initiative». Interrogé par RT France à ce sujet, Sergueï Lavrov s'est montré à la fois circonspect et inquiet.

En marge de la conférence de presse conjointe de Sergueï Lavrov et Jean-Yves Le Drian qui a eu lieu ce 27 novembre à Paris, RT France a eu l'occasion d'interroger le chef de la diplomatie russe au sujet de récentes révélations du collectif Anonymous concernant le programme britannique présumé The Integrity Initiative.



Une initiative du gouvernement britannique ?

Le 5 novembre dernier, des hackers du collectif Anonymous publiaient en effet des documents à propos d'un programme lancé au Royaume-Uni en 2015 intitulé The Integrity Initiative, et qui aurait été créé par le think tank Institute for Statecraft.

Ces hackers évoquaient l'implication présumée du gouvernement britannique dans cette initiative, dont l'objectif serait de créer, selon eux, un «service secret d'informations à grande échelle» afin de contrer la «propagande russe».

Lire aussi : Anonymous accuse le Royaume-Uni d'être derrière un programme pour «contrer la propagande russe»

Sergueï Lavrov s'est montré à la fois prudent et inquiet concernant l'existence d'une telle initiative. «Si les documents rendus publics étaient vrais, ce dont je ne peux pour l'heure pas être sûr bien que cela ait été confirmé par certains professionnels, alors il s'agirait de désinformation propagée dans des Etats souverains, financée par le gouvernement britannique», a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères.

Une nouvelle tentative de noircir l'image de la Russie devant l'opinion publique

Il s'est également dit préoccupé par l'implication d'ONG dans la création de «soi-disant indicateurs de confiance dans le journalisme». «Le fait que plusieurs gouvernements européens commencent à soutenir de telles approches [fait craindre] l'existence d'une censure politique», a ajouté Sergueï Lavrov, selon qui le but du programme britannique s'apparente à «une nouvelle tentative de noircir l'image de la Russie auprès de l'opinion publique».

Lire aussi : Le dessin animé «Masha et Michka» accusé de propagande russe (VIDEO)