Sergueï Lavrov rencontre Jean-Yves Le Drian dans le cadre du dialogue du Trianon (EN CONTINU)

Les ministres français et russe des Affaires étrangères se rencontrent ce 27 novembre et poursuivent le dialogue du Trianon, destiné à renforcer les relations bilatérales entre la France et la Russie.

Ce 27 novembre, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, rencontre son homologue français, Jean-Yves Le Drian, dans le cadre de la poursuite du dialogue de Trianon. Initié en mai 2017 par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, celui-ci a pour but de rapprocher la France et la Russie dans différents domaines en favorisant les relations bilatérales entre les deux pays.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron s'étaient rencontrés à Versailles le 29 mai 2017, lors d'un entretien à l'issue duquel, selon Sergueï Lavrov, «l’intérêt de normaliser et de développer les relations [franco-russes avait] été confirmé».

L'initiative vise à renforcer le dialogue franco-russe, notamment en multipliant les rencontres et en préparant des projets communs. Forums économiques, expositions artistiques et autres rendez-vous culturels ont ainsi été organisés conjointement par les deux pays, comme en témoigne la liste des événements disponible sur le site officiel du Dialogue du Trianon.

