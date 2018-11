Navires ukrainiens arraisonnés près de la Crimée : vives tensions entre Moscou et Kiev (EN CONTINU)

La Russie a capturé 3 navires de guerre ukrainiens ayant pénétré sans autorisation en eaux territoriales russes, au large de la Crimée. Kiev dénonce un «acte agressif», Moscou affirme avoir les preuves d'une «provocation» de la marine ukrainienne.

Alors qu'ils avaient pénétrés illégalement en eaux territoriales russes près des côtes de la Crimée, au niveau du détroit de Kertch, trois navires ukrainiens ont été stoppés par la marine russe qui a visé les bâtiments de guerre après plusieurs tirs de sommation. Blessés, trois militaires ukrainiens ont reçu de l'aide médicale.

Le président ukrainien, Petro Porochenko, a dénoncé un «acte agressif de la Russie visant une escalade préméditée». De son côté, Moscou a pointé les «actions dangereuses et irresponsables» de la part de l'Ukraine, et le FSB a expliqué s'apprêter à rendre publiques «des preuves irréfutables de la préparation et de la mise en œuvre par Kiev d'une provocation de la marine ukrainienne dans les eaux de la mer Noire.»

