Brexit : les dirigeants des 27 pays de l'UE approuvent l'accord de divorce avec le Royaume-Uni

«Les 27 ont validé l'accord de retrait et la déclaration politique sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni», a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk.

Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé le 25 novembre l'accord de divorce avec le Royaume-Uni ainsi que la déclaration ébauchant la relation post-Brexit avec ce pays, le premier à claquer la porte du projet européen.

«Le Conseil européen approuve l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique», écrivent les 27 dans les conclusions du sommet, ajoutant vouloir instaurer la relation «la plus proche possible» avec Londres après le Brexit.

«Un moment grave» selon Emmanuel Macron

Le Brexit montre que l'Union européenne est «fragile» et a besoin d'une «refondation», selon le président français, Emmanuel Macron, qui arrivait ce 25 novembre au sommet européen à Bruxelles destiné à avaliser l'accord de divorce avec le Royaume-Uni. «C'est un moment grave pour l'UE», a souligné le chef de l'Etat, qui considère que l'Union européenne «a une part de fragilité» et «est perfectible». Il a cependant estimé que l'accord avec Londres était un «bon accord».

Un sommet européen sur le Brexit qui doit être marqué par la dignité et l’unité dans un moment grave. Nous devons en tirer toutes les conséquences. Cela montre que notre Europe a besoin d’une refondation. https://t.co/7QFeHYKsbE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 25 novembre 2018

Les futures relations avec Londres «restent à définir», a-t-il encore dit, ajoutant: «Il est clair que le Royaume-Uni continuera à avoir un rôle important, qui pourra évoluer».

Emmanuel Macron a fait de la relance du projet européen un des sujets phares de son mandat, mais peine à convaincre ses partenaires européens. Il appelle de ses voeux la création d'un budget de la zone euro pour soutenir l'investissement et, sur le front de la défense commune, la constitution d'une «armée européenne». Projet dont l'annonce avait provoqué la colère du président américain Donald Trump.

«Une tragédie», selon Jean-Claude Juncker

Le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne est «une tragédie», a pour sa part affirmé le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker à son arrivée au sommet européen à Bruxelles.

«C'est un jour triste, voir un pays comme la Grande-Bretagne - mais je ferais la même remarque avec tous les autres - quitter l'UE n'est pas un moment de jubilation ni de célébration, c'est un moment triste et c'est une tragédie», a-t-il déclaré.

Lire aussi : L'accord de divorce entre le Royaume-uni et l'UE sera-t-il validé par le Parlement britannique ?