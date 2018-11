Egypte : au moins 7 morts et 14 blessés dans une attaque contre un bus de fidèles coptes

L'archevêque d'al-Minya a fait état d'une attaque ce 2 novembre contre un bus de fidèles se dirigeant vers un monastère copte. Il y aurait selon lui au moins sept morts et 14 blessés.

Selon l'archevêque d'al-Minya, relayé par l'agence Reuters, une attaque contre un bus de fidèles se dirigeant vers un monastère copte a fait au moins sept morts et 14 blessés, ce 2 novembre. Contacté par l'AFP, l'évêque de la province a précisé que des hommes armés avaient ouvert le feu sur le bus alors que les pèlerins voyageaient à al-Minya. L'attaque n'a pas encore été revendiquée.

Les faits se seraient déroulés presque au même endroit où des djihadistes de l'Etat islamique avaient tué 28 coptes, le 26 mai 2017, dans une attaque similaire contre un bus de chrétiens.

Peu après l'attaque, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi s'est exprimé sur son compte Twitter pour souhaiter un prompt rétablissement aux personnes blessées. Dans son message, il a également réaffirmé sa détermination à lutter contre le terrorisme.

أنعى ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك...وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين واؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة.

هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في إستمرار معركتها للبقاء والبناء.. — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) 2 novembre 2018

Les coptes constituent la communauté chrétienne la plus nombreuse du Moyen-Orient et l'une des plus anciennes. Ils représentent 10% des quelque 96 millions d'habitants et sont présents dans tout le pays. Ils sont régulièrement pris pour cibles par les djihadistes.

Le 29 décembre 2017, neuf personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées dans l'attaque contre l'église Saint-Mina à Helouane, dans la banlieue sud du Caire, la plus récente attaque meurtrière contre des chrétiens en Egypte. Le groupe terroriste djihadiste Etat islamique avait alors revendiqué l'attaque.

