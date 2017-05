Au moins 23 chrétiens coptes tués par des hommes armés en Egypte

Des chrétiens coptes ont été victimes d'une attaque dans le gouvernorat de Minya, en Egypte. Le bilan provisoire est d'au moins 23 tués et 25 blessés. Les coptes sont la cible régulière de Daesh en Egypte.

Selon la télévision d'Etat égyptienne, des hommes armés ont pris d'assaut un bus transportant des chrétiens coptes dans le gouvernorat de Minya, en Egypte, ce 26 mai 2017. Au moins 23 personnes ont été tuées et l'on compte pour l'heure 25 blessés. Le gouverneur de la province de Minya, Essam al-Bedaiwy, cité par Reuters, a confirmé le bilan provisoire.

Minya

Au moment de l'attaque, les fidèles coptes se rendaient au monastère copte orthodoxe de Saint-Bishoy situé près de la ville d'al-Minya, au sud du Caire. Selon le média égyptien Youm7, des ambulances transportent les blessés vers les hôpitaux les plus proches, à Adwa, al-Minya et Maghagha.

Le 9 avril 2017, dimanche de Pâques, deux attaques revendiquée par Daesh, l'une à proximité d'une église à Alexandrie, l'autre dans la villes de Tanta, à 120 kilomètres au nord du Caire, avait fait plusieurs dizaines de morts. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi avait alors décrété trois mois d'état d'urgence.

Egypte : au moins 22 morts dans une explosion près de la cathédrale copte du Caire https://t.co/0p1ngEi8NFpic.twitter.com/4LH448qUwQ — RT France (@RTenfrancais) 11 décembre 2016

Représentant environ 10% des quelque 90 millions d'habitants de l'Egypte, majoritairement sunnites, les coptes forment également la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient, et l'une des plus anciennes.

