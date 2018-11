Relance de la natalité : l'Italie promet un terrain aux parents qui auront un troisième enfant

Le nouveau gouvernement italien a proposé, par la voix de son ministre de l'Agriculture, une nouvelle mesure pour relancer la natalité : offrir un terrain agricole aux parents qui décideront d'avoir un troisième enfant.

Après Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, c'est au tour du ministre de l'Agriculture Gian Marco Centinaio de s'engager pour la relance de la natalité. Cette fois-ci cependant, une mesure concrète est avancée : offrir un terrain agricole aux parents qui auront un troisième enfant.

«On dit qu'en Italie on fait peu d'infants et qu'il y a besoin d'une aide pour inverser la tendance», a d'abord expliqué le ministre devant la presse italienne. «C'est pour cette raison que le ministère veut apporter sa contribution, en favorisant en particulier les zones rurales, où l'on fait encore des enfants», a-t-il ajouté. Une manière pour le gouvernement italien de soutenir la natalité en proposant une récompense en nature.

Si pour l'instant la proposition n'a pas encore été détaillée, certaines conditions ont d'ores et déjà été énoncées. La mesure s'appliquera à un troisième enfant né entre 2019 et 2021 et devrait concerner les seuls couples mariés qui ont résidé en Italie au moins 10 ans, d'après le ministre de la Famille Lorenzo Fontana, qui a soutenu la proposition de son collègue à l'Agriculture. La concession devrait être accordée pour une durée d'au moins 20 ans.

Ce n'est pas la première fois que le gouvernement italien montre son intérêt pour la famille, et la natalité en particulier. Le 15 septembre, Matteo Salvini, lors d'un vif échange avec Jean Asselborn, ministre luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, avait tenu un discours pro-natalité, affirmant : «Je pense être au gouvernement, payé par mes concitoyens, pour aider nos jeunes à recommencer à faire des enfants comme ils le faisaient il y a quelques années, et non pour extraire le meilleur de la jeunesse africaine pour arriver à remplacer les Européens qui, pour des raisons économiques, ne font plus d'enfants.»

En août dernier, il Capitano avait annoncé le retour des mentions «père» et «mère» sur la plateforme de son ministère, à la place de «parent 1» et «parent 2». Peu avant en juillet, il avait également confié au quotidien britannique The Times vouloir, avant la fin de son mandat, relancer la natalité italienne. «Un pays où ne naissent pas des enfants est destiné à mourir. A la fin de ce mandat, le gouvernement sera évalué sur le nombre de nouveaux-nés plus que sur la dette publique», avait-il alors souligné.

Lire aussi : Salvini annonce le retour des mentions «père» et «mère» sur la plateforme de son ministère