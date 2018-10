Face à des pressions croissantes, Poutine s'engage à défendre les Russes partout dans le monde

Devant quelque 400 expatriés russes réunis à Moscou, le maître du Kremlin s'est engagé à protéger les intérêts et droits de ses compatriotes. Ceux-ci, a-t-il rappelé, sont notamment menacés en Ukraine et dans les pays baltes.

«Nous allons protéger fermement vos droits et vos intérêts, tout en utilisant tous les mécanismes bilatéraux et internationaux disponibles», a martelé le président russe Vladimir Poutine à l'adresse de quelque 400 expatriés russes vivant dans 98 pays, qui étaient réunis ce 31 octobre à Moscou. A l'occasion de ce 6e Congrès mondial des compatriotes russes vivant à l'étranger, en présente notamment du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, le chef d'Etat a pointé du doigt la «russophobie» sévissant dans certains pays, due notamment à «un regain de tensions et d’imprévisibilité» de par le monde.

«Pour des raisons politiques nos compatriotes font face à des interdictions de pratiquer certaines professions. Beaucoup ressentent les conséquences d'une telle pression», a déploré le président russe.

Le maître du Kremlin a pointé du doigt, en particulier, la situation en Ukraine et dans les pays baltes, où l'«on voit l'histoire être réécrite», où est menée «une lutte contre les monuments, contre la langue russe». De fait, outre les politiques officielles de mise à mal de l'héritage soviétique, notamment architectural, dans certains pays d'Europe de l'Est, un centre culturel russe a été saccagé par des ultra-nationalistes ukrainiens en février dernier.

Le premier Congrès mondial des compatriotes russes à l'étranger s'était tenu en novembre 2001. Traditionnellement, l’événement a pour thème les mesures visant à promouvoir la langue et la culture russes hors des frontières de la Fédération et le soutien de la diaspora russe à l’étranger.

Lire aussi : «Mort aux Moscovites !» : une manifestation réunit 15 000 ultra-nationalistes à Kiev (VIDEO)