Sanctions américaines : la Russie dénonce une «concurrence déloyale» sur l'armement

Moscou dénonce la volonté de Washington de «l'évincer» du marché de l'armement après que les Etats-Unis ont choisi d'imposer des sanctions à l'encontre de la Chine. L'empire du Milieu s'est vu sanctionné pour avoir commandé des armes à la Russie.

Les sanctions adoptées le 20 septembre par les Etats-Unis à l'encontre de la Chine, les premières contre une entité étrangère parce qu'elle a acheté des armes russes, visent à «évincer» la Russie du marché de l'armement, a dénoncé Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin ce 21 septembre : «C'est de la concurrence déloyale, une tentative avec des méthodes allant à l'encontre des normes et des principes du commerce international d'évincer du marché un concurrent des producteurs américains.»

La Chine a fait part de sa «grande indignation» ce 21 septembre et a annoncé que Washington devrait en «payer les conséquences», s'il ne faisait pas machine arrière. Pékin a estimé que ce geste violait «gravement les principes fondamentaux des relations internationales» et nuisait «sérieusement aux relations entre les deux pays et leurs armées».

La veille, Washington avait allongé sa «liste noire», en y ajoutant 33 personnes et entités russes dans les secteurs militaire et du renseignement. Ces mesures ont été prises dans le cadre du CAATSA [Loi pour contrer les adversaires de l’Amérique par des sanctions] adopté en 2017 par le Congrès américain pour punir les activités «malveillantes» de la Russie, toujours au motif de son ingérence supposée dans les élections américaines et sa politique en Ukraine. Les responsables de l'administration Trump ont annoncé que toute transaction avec ces individus et entités était interdite en matière d'armement sous peine de sanctions américaines.

