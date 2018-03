«Nous allons aux élections !» : la femme d'un élu encourage les Russes à voter avec une photo nue

La photographie fait sensation sur les réseaux sociaux russes. La femme d'un élu d'Arkhangelsk, accompagnée de huit mannequins amateurs, a posé nue derrière une bannière «Nous allons aux élections !», pour encourager les Russes à aller voter.

Pour encourager ses compatriotes à aller voter, Ioulia Dyatlova, la femme d'un élu du parti Russie unie de la ville d'Arkhangelsk dans le nord-ouest du pays, n'a pas hésité à donner de sa personne.

Pour une photographie qui a fait le tour des réseaux sociaux, elle a posé entourée de huit jeunes femmes dans le plus simple appareil, derrière une bannière «Nous allons aux élections !». Avec comme promesse, en légende du cliché, de rencontrer les électeurs aux bureaux de vote.

Dans un communiqué de presse, Ioulia Dyatlova a expliqué que la nudité n'avait pas été utilisée pour titiller les électeurs : «À l'extérieur, toutes ces femmes sont différentes et occupent des emplois différents, une ingénieur, une enseignante, une étudiante, une coach sportif. Mais nous voulons toutes rendre le monde plus beau, et améliorer notre pays, nous voulions montrer que tous les types de personnes devraient s'intéresser à l'avenir», a-t-elle ainsi expliqué, précisant que son mari n'était ni jaloux ni gêné de la voir apparaître ainsi.

Il ne s'agit pas de la première initiative osée visant à encourager les Russes à se rendre aux urnes.

L'édition russe de la revue Maxim avait déjà mis en scène un shooting photo érotique, dans un décor de bureau de vote.

Auteur: MAXIM Russia

Le premier tour de l'élection présidentielle russe se tiendra le 18 mars prochain. Sept candidats, couvrant un large spectre politique, se présentent face au président sortant Vladimir Poutine, grand favori à sa propre succession selon les sondages.

