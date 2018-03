Moscou accuse les rebelles d'avoir attaqué un convoi de 300 familles cherchant à fuir la Ghouta

D'après le ministère russe de la Défense, des combattants des groupes rebelles armés ont attaqué au mortier un convoi de civils qui tentaient de sortir de l'enclave de la Ghouta ce 8 mars.

Le ministère russe de la Défense et le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie ont annoncé ce 8 mars qu'un convoi de civils de 300 familles avait été pris pour cible par les groupes rebelles armés dans la Ghouta (à l'est de Damas). Selon Vladimir Zolotoukine, porte-parole du Centre, au moins trois véhicules ont pris feu. Les civils auraient été touchés par des tirs de mortiers alors qu'ils se trouvaient à moins d'un kilomètre d'un point de sortie de la Ghouta, où des proches ainsi que des journalistes les attendaient.

Les combattants anti-Damas ont ensuite concentré leurs tirs sur la zone de sortie au cours d'une seconde attaque mais sans toutefois faire de victimes. Selon l'agence TASS, les organisations humanitaires ont décidé de reporter l'envoi d'un convoi humanitaire dans la Ghouta en raison de la violence des combats entre groupes djihadistes, parmi lesquels Jaïch al-Islam et le Front al-Nosra, d'une part, et l'armée régulière syrienne d'autre part.

La situation des rebelles devient chaque jour plus précaire alors que l'armée régulière syrienne continue de progresser dans l'enclave, fief des rebelles. Les forces syriennes auraient ainsi repris plus de 40% de ce territoire d'environ 100 kilomètres carrés. L'objectif de l'armée syrienne est de couper la Ghouta en deux, afin d'isoler les rebelles salafistes de Jaïch al-Islam, au nord de l'enclave, de ceux du sud, parmi lesquels le Front al-Nosra et Faylaq al-Rahmane.

