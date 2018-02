Ghouta orientale : Poutine ordonne une trêve humanitaire quotidienne

Le président russe a ordonné la mise en place d'une trêve chaque jour entre 9h et 14h. D'après le ministre de la Défense Sergueï Choïgou, un corridor humanitaire sera ouvert afin d'évacuer les civils de la Ghouta.

«Sur ordre du président russe et dans le but d'éviter les pertes parmi les civils de la Ghouta orientale, une trêve humanitaire quotidienne sera instaurée à partir du 27 février de 09h à 14h», a annoncé le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, cité par l'agence RIA.

Cette mesure intervient après l'adoption à l'unanimité le 24 février par le Conseil de sécurité de l'ONU d'une résolution réclamant «sans délai» un cessez-le-feu humanitaire d'un mois en Syrie, après que Moscou a obtenu des garanties que le texte ne servirait pas d'appui à un «changement de régime».

Trêve en #Syrie 🇸🇾 : «Nous insistons pour que la soi-disant coalition mette fin à ses tentatives d'occupation le plus vite possible» a déclaré l'ambassadeur russe auprès des Nations unies



➡️ https://t.co/Ny5NbETn28pic.twitter.com/DqIs2fVtcK — RT France (@RTenfrancais) 26 février 2018

La trêve ainsi décidée viserait à rendre possible la mise en place de corridors humanitaires. Néanmoins, le 23 février dernier, les groupes armés rebelles, parmi lesquels Fatah al-Cham (alias Front al-Nosra) avaient rejeté tout plan d'évacuation des civils et des combattants hors de leur fief de la Ghouta. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, venait en effet de proposer aux rebelles un plan d'évacuation de la Ghouta orientale. «Les terroristes qui se trouvent dans la Ghouta orientale ne déposent pas les armes, ils retiennent les habitants en otage et cela exacerbe les tensions», déplorait ce même jourt février le porte-parole du Kremlin Dimitri Peskov, cité par l'agence TASS.

