Le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une résolution sur un cessez-le-feu en Syrie

Le Conseil de sécurité des Nations Unies «réclame» à l'unanimité le 24 février un cessez-le-feu en Syrie pour au moins 30 jours consécutifs. A la demande de Moscou, le Conseil se réunira de nouveau dans 15 jours pour s'assurer du respect de la trêve.

Maintes fois amendée, la résolution adoptée ce 24 février à l'unanimité par le Conseil de sécurité de l'ONU, «réclame que toutes les parties cessent les hostilités sans délai pour au moins 30 jours consécutifs en Syrie pour une pause humanitaire durable».

L'objectif du texte est de permettre «la livraison régulière d'aide humanitaire, de services et l'évacuation médicale des malades et blessés les plus graves».

Des exclusions au cessez-le-feu pour les combats contre les groupes djihadistes Etat islamique (EI) et Al-Qaïda sont prévues. A la demande de Moscou, ces exclusions comprennent également «d'autres individus, groupes, entités, associés avec Al-Qaïda et l'EI, ainsi que d'autres groupes terroristes désignés par le Conseil de sécurité.»

Prévu initialement le 23 février, le vote a été repoussé au lendemain, en raison de l'intensité des négociations entre les 15 membres du Conseil de Sécurité à son sujet – la délégation russe, en particulier, exigeait des amendements au document initial, proposé par le Koweït et la Suède.

La Russie avait reproché au texte initial d'être «utopique», ne permettant aucunement de s'assurer que les milices antigouvernementales contrôlant la Ghouta orientale observeraient le cessez-le-feu. Le texte à présent adopté, à l'inverse, prévoit, à la demande de la délégation russe, une réunion du Conseil dans quinze jours, pour voir si le cessez-le-feu est bien appliqué.

Moscou avait également fait valoir, le 22 février, que l'objectif réel du projet de résolution initial soutenu alors par les Occidentaux, était de blâmer le gouvernement syrien pour l'escalade des affrontements dans la Ghouta orientale, afin de préparer le terrain, potentiellement, à une politique de changement de régime.

Sergueï #Lavrov 🇷🇺 : l'objectif des Occidentaux en #Syrie 🇸🇾 n'est pas la paix, mais un changement de régime

➡️ https://t.co/elr0Hs53kxpic.twitter.com/RXVCYdnWag — RT France (@RTenfrancais) 22 février 2018

Escalade des violences à la Ghouta orientale : les groupes rebelles refusent toute évacuation des civils

Les combats se sont intensifiés ces derniers jours à la Ghouta, dernier bastion tenu par les rebelles aux portes de Damas, entre l'armée régulière syrienne et les groupes islamistes. Parmi eux : le Fatah al-Cham (alias Front al-Nosra), la Faylaq al-Rahmane («Légion du Tout miséricordieux), l'Armée de l'islam et le groupe rebelle salafiste Ahrar al-Cham al-Islamyya.

Si le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait proposé aux groupes armés rebelles un plan d'évacuation de la Ghouta orientale, ces derniers, le 23 février, avaient rejeté tout plan d'évacuation des civils et des combattants hors de leur fief.

Les rebelles de la #Ghouta 🇸🇾 s'opposent à l'évacuation des civils et reprochent son inaction à l'#ONU 🇺🇳

➡️ https://t.co/27Mqr5byfupic.twitter.com/KzHTGilhfC — RT France (@RTenfrancais) 24 février 2018

