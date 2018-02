«Aurais-je été aussi courageux?» Un vétéran américain salue le courage du pilote russe mort en Syrie

Un ancien membre de l'US Air Force, Steve Sola, a rendu hommage au pilote Roman Filipov, mort après avoir combattu les djihadistes en Syrie. L'ex-militaire américain salue son courage et sa bravoure. Il souhaite aider la famille endeuillée.

La mort en Syrie du pilote de l'armée de l'air russe, le major Roman Filipov, a ému l'ancien militaire américain, Steve Sola. Ce dernier a contacté RT dans le but d'aider la famille du militaire tombé au combat le 3 février.

Le major Roman Filipov est décédé après que son avion a été abattu par des djihadistes dans la province syrienne d'Idleb, le 3 février. Après s'être éjecté de l'avion, il a engagé le combat avec l'ennemi, puis a fait exploser une grenade – et délibérément mis fin à ses jours – afin de ne pas tomber sous les balles des terroristes qui encerclaient sa position.

«J'ai lu l'histoire du major Filipov avec beaucoup d'intérêt et de tristesse», a écrit Steve Sola, ancien membre d'équipe médicale de l'US Air Force, dans un courriel adressé à RT. «Je suis sûr que l'armée de l'Air russe prendra soin de sa veuve et de son enfant, mais peut-on en faire un peu plus ?», a-t-il demandé.

Ainsi, Steve Sola a proposé de contribuer à tout fonds mis en place pour soutenir la famille endeuillée et, dans une interview avec RT le 8 février, l'ancien militaire américain a exprimé son admiration pour la bravoure du pilote.

«Cela m'a brisé le cœur d'apprendre qu'il était mort comme cela», a déclaré Steve Sola. «Je me demande si j'aurais été assez courageux pour faire ce qu'il a fait», a-t-il confié. «Il savait quelles étaient ses chances, il savait ce qu'il devait faire, il savait qu'il ne serait pas capturé. C'était la décision qu'il devait prendre», a assuré l'ancien militaire américain, saluant une «décision personnelle» du pilote russe.

RT a pris contact avec les forces armées russes pour savoir si un fonds spécial pour la famille du major Roman Filipov avait été mis en place.

Roman Filipov a été enterré avec les honneurs militaires le 8 février. Près de 2 000 personnes se sont rendues au cimetière de Voronej, afin de rendre hommage au défunt pilote. Roman Filipov a en outre reçu à titre posthume la plus haute distinction de la Russie, celui de Héros de la Fédération de Russie.

A Moscou, des fleurs ont été déposées à sa mémoire devant le ministère de la Défense.

