Syrie : les derniers instants d'un pilote russe mort au combat à Idleb (VIDEO)

Une vidéo montrant les derniers instants d'un pilote russe a été publiée sur YouTube. Juste avant qu'une grenade n'explose, le soldat crie en russe : «Ça, c'est pour les gars !» Le compte YouTube affirme qu'il s'agit du pilote abattu la veille.

Une vidéo publiée sur YouTube par le média Idlib+ le 4 février montre le pilote russe dont l'avion de combat avait été abattu la veille par Hayat Tahrir al-Cham (groupe djihadiste lié au Front Al-Nosra). C'est du moins ainsi que l'extrait vidéo est présenté. On y entend un homme crier en russe : «Ça, c'est pour les gars !» Puis, une grenade explose et on voit monter une colonne de fumée.

Les images semblent correspondre aux images qui avaient circulé sur internet le 3 février après que le pilote russe Roman Filippov s'était éjecté de son Soukhoï Su-25, abattu par un système de missile antiaérien portatif. Le ministère russe de la Défense avait alors confirmé que le soldat avait été tué au sol par des combattants.

Lire aussi : Un avion militaire russe Su-25 s'est écrasé en Syrie, son pilote a été tué