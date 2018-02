La Syrie qualifie de «crime de guerre» des frappes de la coalition contre des forces pro-Damas

Damas a vivement dénoncé l'attaque de la coalition dirigée par Washington contre des combattants pro-gouvernementaux, menée en Syrie dans la nuit du 7 au 8 février. Pour le gouvernement syrien, cette opération militaire relève du «crime de guerre».

La coalition arabo-occidentale dirigée par les Etats-Unis a attaqué dans la nuit du 7 au 8 février des forces pro-gouvernementales syriennes, dans la province de Deir ez-Zor, provoquant plus de 100 morts selon Washington. Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient a justifié l'opération en affirmant que la coalition avait été contrainte de riposter à une attaque de forces pro-Damas visant le quartier général des forces démocratiques syriennes (FDS) – une coalition armée de rebelles arabo-kurdes alliée aux Etats-Unis.

Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations unies et au président du Conseil de sécurité de l'ONU, le ministère syrien des Affaires étrangères a estimé que «cette nouvelle agression» constituait «un crime de guerre et un crime contre l’humanité» et confirmait «les intentions ignobles des Américains à l’égard de la Syrie et de sa souveraineté». Plus tôt dans la journée, la télévision publique syrienne avait déjà qualifié d'«agression» ces frappes de la coalition arabo-occidentale.

«Les actions de la coalition ne sont pas conformes aux normes légales», selon Moscou

Moscou, par l'intermédiaire du vice-président de la commission de la Défense et de la Sécurité du Conseil de la Fédération de Russie, Frants Klintsevich, a également condamné les frappes de la coalition. «Les actions de la coalition américaine ne sont pas conformes aux normes légales. Au-delà de tout doute, c'est de l'agression», a-t-il déclaré à l'agence de presse russe Interfax. «Les Américains n'ont jamais agi si ouvertement en Syrie, c'est sans précédent», a-t-il en outre ajouté.

