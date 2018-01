A Davos, Donald Trump affirme que la guerre contre les combattants islamistes n'est pas terminée

Lors de son discours au forum économique de Davos, Donald Trump a assuré que la guerre contre les djihadistes n'était pas terminée. Egalement, il a attribué la reconquête du territoire de Daesh... à la coalition menée par Washington.

En déplacement à Davos le 26 janvier, pour participer au forum économique international, Donald Trump s'est exprimé sur la lutte contre le djihadisme. S'il a affirmé, dans un premier temps, que la guerre contre les combattants islamistes n'était pas terminée, il a aussi soutenu que la coalition [menée par Washington] avait réussi à reprendre près de 100% du territoire du groupe Etat islamique. Une déclaration qui omet le rôle majeur joué par les autorités syriennes et leur allié russe dans l’anéantissement de l'Etat islamique en Syrie et en Irak...

Egalement, le président américain s'est engagé «à veiller à ce que l’Afghanistan ne devienne plus jamais un refuge pour les terroristes qui souhaitent commettre des assassinats». Les Etats-Unis sont présents en Afghanistan depuis 2001. Le 30 août, le Pentagone avait révélé que 11 000 soldats américains y s'y trouvaient toujours.

Zamir Kaboulov, en charge du département Moyen-Orient au sein du ministère russe des Affaires étrangères critiquait en décembre l'analyse américaine qui sous-estimerait l'ampleur de la menace représentée par Daesh en Afghanistan et en Asie centrale. En effet, selon Zamir Kaboulov, les forces de Daesh seraient principalement concentrées au nord du territoire afghan, non loin des frontières avec le Tadjikistan et le Turkménistan.

Or, selon lui, Washington concentre ses efforts dans la lutte contre les Taliban et néglige ses relations avec les autres nations de la région. Toujours selon Zamir Kaboulov, les Etats-Unis se montrent très critiques à l'égard de ces Etats, jugeant leur action à l'encontre des Taliban trop timorée, mais ne réalisent pas leurs propres manquements dans la région.

Enfin, si les forces de Daesh ont été défaites en Irak et Syrie, l'Afrique pourrait constituer le théâtre futur de la lutte contre le djihadisme. Les Etats-Unis semblent d'ailleurs souhaité, dans cette optique, accroître leur implication militaire sur le continent africain. En octobre dernier, le général Joseph Dunford, chef d'état-major des armées des Etats-Unis, faisait justement savoir que Washington envisageait de renforcer sa posture militaire en Afrique. «L'Afrique est l'un des endroits où nous savons que Daesh espère renforcer sa présence», faisait-il valoir, selon des propos rapportés par le média public américain Voice of America.

