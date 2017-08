Les Etats-Unis annoncent un déploiement de troupes supplémentaires en Afghanistan

L'envoi de nouveaux soldats américains en Afghanistan a été acté ce 31 août, conformément à la volonté du président Trump de renforcer les effectifs militaires dans le pays. Objectif : aider les forces afghanes à «combattre plus efficacement».

Dix jours après l'annonce d'un renforcement des troupes américaines en Afghanistan faite par le président américain Donald Trump, lors d'un discours prononcé depuis la base militaire de Fort Myer, près de Washington, le Pentagone a fait part ce 31 août de l'envoi de soldats supplémentaires dans le pays.

«Oui, j'ai signé des ordres [d'envoi de soldats]», a déclaré le secrétaire américain à la Défense Jim Mattis à des journalistes, sans fournir aucun chiffre. «Cela permettra aux forces afghanes de combattre plus efficacement», a-t-il ajouté, précisant qu'il s'agirait notamment de conseillers militaires.

Selon le Washington Post, le gros des nouvelles troupes proviendraient d'unités parachutistes de la 25e division d'infanterie et de la 82e division aéroportée, auxquelles s'ajouteraient des chasseurs F-16 et des avions A-10.

11 000 GIs actuellement en Afghanistan

Le 21 août, le président Donald Trump est revenu sur sa promesse de ne pas prolonger la guerre en Afghanistan alors qu'il était favorable à un retrait des troupes américaines du pays lorsqu'il était candidat à la présidence en 2016. Il avait expliqué ce revirement en affirmant qu'un retrait des GIs dans la région profiterait aux terroristes d'Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI).

Un haut responsable américain avait également fait savoir à l'AFP que le président Trump avait donné son accord au Pentagone pour le déploiement 3 900 soldats supplémentaires.

Réagissant à l'exposition de cette nouvelle stratégie américaine en Afghanistan, les taliban avaient promis un «cimetière» à l'armée des Etats-Unis.

La présence américaine en Afghanistan ne date pas d'hier : l'ex-président George W. Bush avait décidé d'intervenir dans le pays en octobre 2001, dans le but d'y instaurer la démocratie et de combattre le terrorisme.

Le 30 août 2017, le Pentagone a révélé que 11 000 soldats américains étaient toujours présents sur le sol afghanet non pas 8 400, comme l'administration Trump l'avait précédemment annoncé. Ces soldats sont la fois chargés d'encadrer les militaires afghans avec leurs alliés de l'OTAN et de combattre aux côtés des forces spéciales sur place, contre les taliban, l'Etat islamique et Al Qaïda.

Lire aussi : 3 900 soldats US supplémentaires en Afghanistan, les taliban promettent un «cimetière» à Trump