Pour Moscou, la «loi sur la souveraineté» ukrainienne a tout d'une préparation à la guerre

La Russie a accusé les autorités ukrainiennes de se préparer à «une nouvelle guerre», après le vote en Ukraine d'une loi qualifiant d'«occupation temporaire russe» le conflit armé en cours depuis quatre ans dans l'Est du pays.

Avec l'adoption de «la loi sur la souveraineté», autrement appelée «loi visant à réintégrer le Donbass», le président ukrainien Petro Porochenko «se dote de pouvoirs illimités proches de ceux d'un dictateur pour réprimer toute contestation», a estimé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué le 18 janvier.

«On ne peut pas appeler ça autrement que des préparatifs pour une nouvelle guerre», souligne le ministère dans le communiqué, en mettant en garde contre une «escalade dangereuse» de la situation en Ukraine et des «conséquences imprévisibles pour la paix et la sécurité dans le monde».

«Kiev enterre ainsi les accords de Minsk et tous les mécanismes dont on dispose pour chercher des solutions mutuellement acceptables en vue de régler la crise ukrainienne», accuse la diplomatie russe.

La loi approuvée le 18 janvier par 280 députés ukrainiens, dénonce une «agression de l'armée russe» et qualifie de «territoires temporairement occupés» les Républiques populaires autoproclamées de Donetsk (DNR) et de Lougansk (LNR) dans l'est de l'Ukraine.

Le texte prévoit que l'armée ukrainienne prend désormais la direction des opérations dans la zone du conflit, qui était jusqu'alors confiée aux services de sécurité.

Le conflit, qui a éclaté dans l'est du pays après la destitution du président Viktor Ianoukovitch à l'issue du coup d'Etat en 2014, a fait à ce jour plus de 10 000 morts.

Les accords de paix signés à Minsk en février 2015 avec la médiation de la Russie, de la France et de l'Allemagne, ont permis une baisse d'intensité des combats, mais sans avancée vers un règlement politique du conflit.

Détails à suivre...