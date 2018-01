La Palestine en passe de suspendre la reconnaissance d'Israël

Le Conseil central de l'OLP a voté le 15 janvier en faveur de la suspension de la reconnaissance de l'Etat d’Israël, remettant en question les accords d'Oslo et créant une entrave supplémentaire au processus de paix déjà mal en point.

Un organe clé de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), le Conseil central, a voté le 15 janvier en faveur de la suspension de la reconnaissance de l'Etat d'Israël. Si elle était entérinée, cette mesure remettrait en cause l'un des principes fondateurs de l'effort de paix déjà mal en point avec les Israéliens. Cet appel a été lancé au terme d'une réunion de deux jours à Ramallah, en Cisjordanie.

Cette réunion avait été convoquée à titre extraordinaire pour répondre à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël. Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, y a prononcé un discours qui a duré deux heures.

Il n'y a plus d'Oslo

Lors du vote, le conseil central de l'OLP a «chargé le Comité exécutif de l'OLP de suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'Etat de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation», selon un communiqué. Cette proposition a recueilli 74 voix pour deux contre et 12 abstentions.

Cette annonce va à l'encontre de l'accord signé le 13 septembre 1993 à Oslo, par lequel Israël et l’OLP se reconnaissaient mutuellement, avec la signature d'une «Déclaration de principes» sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans. Quelle que soit la décision du comité central, le président de l'Autorité palestinienne sera le dernier à pouvoir statuer.

La veille, un discours courroucé de Mahmoud Abbas avait donné le ton de la réunion. «L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle», avait tonné Mahmoud Abbas, en référence à la volonté proclamée de Donald Trump de présider à «l'accord [diplomatique] ultime» entre Israéliens et Palestiniens. Mahmoud Abbas avait déclaré qu’il rejetait le plan que Washington était censé présenter à une échéance encore indéfinie.

«Il n'y a plus d'Oslo» par la faute d'Israël, avait-il martelé en évoquant le processus engagé en 1993 et censé conduire à une paix négociée entre Palestiniens et Israéliens. Ces accords généralement considérés comme préfigurant la création d'un Etat palestinien sont restés l'une des références du difficile processus de paix.

Les relations houleuses entre Washington et la Palestine

Les Palestiniens voient dans la décision de Donald Trump un déni de leurs revendications sur Jérusalem-Est annexée et occupée, mais aussi la manifestation la plus flagrante du parti pris pro-israélien de la Maison-Blanche. Depuis son entrée en fonctions il y a un an, Donald Trump s'est gardé de soutenir la création d'un Etat palestinien. Son administration est restée très discrète sur la colonisation israélienne et a failli fermer le bureau de l'OLP à Washington.

«Trump menace de couper les vivres à l’Autorité Palestinienne sous prétexte que les négociations auraient échoué. Mais quand diable y a-t-il eu un début de négociations ?», s'est indigné Mahmoud Abbas. «Que Dieu détruise votre maison», a-t-il lâché à l'adresse de Donald Trump, employant un juron arabe courant.

Les Palestiniens ont gelé les contacts avec l'administration Trump. Le vice-président américain, Mike Pence, se rendra à Jérusalem la semaine prochaine, mais ne devrait rencontrer aucun dirigeant palestinien.

En réaction aux déclarations du 14 janvier de Mahmoud Abbas, le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, a accusé le président palestinien d'avoir «perdu l'esprit». Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, actuellement en Inde, a lui déclaré que Mahmoud Abbas avait dit la vérité qu'il ne cessait de répéter depuis de longues années : «le conflit avec les Palestiniens résulte de leur refus constant de reconnaître l'Etat des juifs quelles qu'en soient les frontières.»

