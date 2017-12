Afghanistan : au moins 41 morts dans un attentat anti-chiites revendiqué par Daesh à Kaboul

Au moins 41 personnes ont été tuées et 84 blessées dans un attentat revendiqué par le groupe djihadiste Etat islamique (EI) contre un centre culturel chiite à Kaboul, le 28 décembre.

Le porte-parole du ministère de la Santé afghan Waheed Majroh a fait état de 41 morts, dont quatre femmes et deux enfants dans un attentat revendiqué par Daesh contre un centre culturel chiite, dans la capitale Kaboul, le 28 décembre. Huit femmes figuraient également parmi les 84 blessés.

Dans un communiqué de son agence de propagande, Amaq, le groupe Etat islamique a déclaré que le centre visé recevait un soutien de l'Iran et était «l’un des principaux centres chiites à Kaboul».

L'attentat, dans lequel les Taliban ont rapidement proclamé n'être pour rien, a aussi frappé des locaux de l'Afghan voice agency, un média situé à proximité.

«La cible de l'attaque était le centre culturel Tabayan. Une cérémonie s'y tenait à l'occasion du 38e anniversaire de l'invasion soviétique en Afghanistan quand une explosion s'est produite», a déclaré à l'AFP le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahimi. Cette explosion a été suivie de deux autres, de moindre importance, qui n'ont pas fait de victimes, selon la même source.

Cet attentat est le plus sanglant depuis celui qui avait visé une mosquée chiite en octobre dernier et qui avait fait 56 morts et 55 blessés. Une action également revendiquée par l'EI.

