Entre sorties fracassantes et humour, Vladimir Poutine répond à la presse (VIDEOS)

Chaque année, la session de questions-réponses du président russe avec les journalistes donne lieu à plusieurs moments forts ou simplement amusants. RT France a fait le tri pour vous.

La Russie et les Etats-Unis doivent cesser de se battre comme des animaux

Un sujet toujours d’actualité, les relations russo-américaines n’ont pas été écartées pendant la conférence de presse de Vladimir Poutine en 2017. Entre la crise nord-coréenne et la menace terroriste globale, autant d’éléments qui devraient inciter Moscou et Washington à mettre de côté leurs divergences, selon le président russe.

Ça va pas la tête ?

Une question de Associated Press a suscité une forte réaction de Vladimir Poutine. Une journaliste de l’agence lui a demandé si la Russie soutiendrait des sanctions encore plus fortes contre la Corée du Nord. «Mais c’est intéressant ça», a répondu le président. «Vous avez noté que les membres de votre Congrès, qui semblent être des gens intelligents, nous ont mis sur le même rang que Pyongyang et l’Iran [en adoptant des sanctions] et en même temps poussent Trump à résoudre avec nous les problèmes de la Corée du Nord et du programme nucléaire iranien. Ça va pas la tête ?», s’est exclamé Vladimir Poutine.

Les Russes ne veulent pas d'un Maïdan

L’opposition en Russie ne peut rien proposer d'autre à la population que le rejet du pouvoir en place, selon le président. Pas de programme clair – pas de soutien populaire : analyse de Vladimir Poutine.

Quid de la liberté de la presse ?

Les pressions exercées par les Etats-Unis sur RT et Sputnik continuent d’étonner le président russe, qui a noté que la liberté de la presse était normalement «la pierre angulaire de la démocratie américaine».

Grandissez, enfin !

Le sujet du crash de l’avion présidentiel polonais près de Smolensk en 2010 fait toujours des vagues dans les médias, qui viennent de se saisir d'une nouvelle thèse expliquant cet accident. Selon une enquête menée par Varsovie, le crash pourrait être dû à une explosion. Mais pour Vladimir Poutine, continuer de faire des remous autour de cette affaire vieille de sept ans s'assimile à faire des spéculations et constitue la preuve du manque de maturité des autorités polonaises.

Ce que fait Saakhachvili revient à cracher au visage du peuple géorgien et du peuple ukrainien

Le parcours sulfureux de l'ex-président géorgien, pris sous l'aile du gouvernement de Kiev avant d'être rejeté, a indigné Vladimir Poutine. Le chef de l’Etat russe a dénoncé le fait qu'il tente de s’attribuer le rôle de figure de l’opposition en Ukraine.

Est-ce que le CIA sait exactement où frapper ?

Alors que les tensions entre la Corée du Nord et Washington ne cessent de monter, le président russe a appelé à renoncer aux provocations mutuelles.

«Même si l'on suppose que les Etats-Unis porteraient une frappe avec des armes de haute précision, même pas nucléaire. Mais où vont-ils frapper ? Est ce que le CIA sait exactement où il faut porter une frappe précise ? Parce qu'il suffit que la Corée du Nord réponde par un seul tir pour que les conséquences soient catastrophiques», a prévenu le président russe.

Bonus : une petite blague au sujet de la Défense

Pendant ses conférences de presses annuelles, Vladimir Poutine est souvent d'humeur badine. Cette année n’a pas fait exception.