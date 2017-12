Interrogé sur la course à l'armement, Vladimir Poutine répond par une plaisanterie (VIDEO)

Alors que les tensions entre Washington et Moscou se ravivent, Vladimir Poutine a été interrogé par un journaliste sur le respect des traités d'armement. Le président russe a répondu par un trait d'humour noir éloquent.

A l'occasion de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a été interrogé au sujet de la course à l'armement et de la position dans la Russie sur ce sujet. Le président russe a choisi d'illustrer son propos de manière humoristique en racontant une plaisanterie.

«Je vais vous raconter une blague, une blague assez récente», a annoncé le président russe :

Un officier demande à son fils : "Il y avait un couteau ici... Où est-il ?" Son fils lui répond alors : "Ne t’énerve pas : je l’ai troqué contre une montre chez le voisin". Son père lui demande alors à voir la montre. "Oui, c’est une belle montre, mais si demain des bandits viennent chez nous et qu’ils nous tuent moi, ta mère, tes frères, et qu’ils violent ta sœur... Qu’est-ce que tu leur diras ? Bonjour, il est midi et demi à l’heure de Moscou ?"