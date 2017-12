Nike dévoile son tout premier hijab de sport (IMAGES)

La marque américaine a annoncé la sortie de son premier voile de sport : le Nike Pro Hijab, le 1er décembre. Il a été conçu en collaboration avec plusieurs championnes musulmanes, dont la patineuse émiratie Zahra Lari.

«Le sport est pour tout le monde», assure la marque Nike en préambule. Le 1er décembre, la griffe américaine a annoncé la sortie mondiale de son tout premier hijab de sport, le Nike Pro Hijab. Le foulard islamique sportif a été réalisé en collaboration avec la patineuse émiratie Zahra Lari, la championne d'escrime américaine Ibtihaj Muhammad, l'haltérophile émiratie Amna Al Haddad ou encore Zeina Nassar, la boxeuse allemande.

We are unstoppable! #nikeprohijab #justdoit #nike #teamnike #nikewomen A post shared by Zahra Lari (@zahralari) on Dec 1, 2017 at 12:38am PST

Il sera proposé à la vente sur le site de Nike dans le monde entier dès le 7 décembre. La marque avait évoqué sa création en mars 2017, souhaitant élaborer un hijab adapté au sport pour les musulmanes souhaitant s'adonner à la compétition tout en restant voilées.

Voile qui bouge durant l’effort, tissu qui ne respire pas, les athlètes s’étaient plaintes de devoir pratiquer le sport avec un voile traditionnel. L'escrimeuse Ibtihaj Muhammad, une athlète Nike, a été pénalisée pour des faux départs à maintes reprises, faute selon elle de pouvoir entendre les sons à cause de son foulard. «D'abord on me donnait un avertissement et ensuite cela me coûtait un point. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça m'est arrivé», avait confié l'athlète à la marque.

Il a fallu un an à Nike pour développer un hijab léger et respirant pour la pratique sportive. Les tons sont noirs, gris profond et obsidienne, coloris basés «sur le désir des athlètes d’avoir des tons sombres et neutres», selon Nike. La marque, dans un communiqué, explique qu'«en procurant aux athlètes les produits les plus innovants, comme le Nike Pro Hijab, Nike souhaite se mettre au service des pionniers et inspirer encore plus les femmes et les filles dans les régions qui dressent encore des barrières et limitent l’accès au sport».

Les marques s'intéressent de plus en plus aux marchés des femmes musulmanes. Mattel vient ainsi de créer la première Barbie portant le hijab.

Introducing the Nike Pro Hijab. In stores now! It’s very light and extremely breathable. #nikeprohijab #justdoit #teamnike #nikewomen Une publication partagée par Zahra Lari (@zahralari) le 3 Déc. 2017 à 5h08 PST

