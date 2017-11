Saint-Nicolas en Allemagne : le dispositif antiterroriste emballé dans du papier cadeau géant

Malgré la menace terroriste, la ville de Bochum en Allemagne n'a pas dérogé à son marché de Noël annuel. Seule concession au contexte tendu : des plots d'une tonne ont été disposés. Mais emballés dans du papier cadeau, ils se fondent dans le décor.

Pour ces fêtes de fin d'année 2017, la municipalité de Bochum en Allemagne a décidé de ne rien sacrifier à l'ambiance, tout en assurant la sécurité des citoyens : les plots en ciment déposés en travers des rues piétonnes pour le marché de Noël ont été emballés dans du papier cadeau.

«Les vilaines barrières», fondues dans le décor de fête

«La sécurité est essentielle pour notre marché de Noël à Bochum, mais il était très important de fondre ces vilaines barrières dans notre beau décor», a déclaré le directeur de l'association commerciale de Bochum, Mario Schifelbein, cité par RTL.

Le quotidien allemand Die Welt a décompté une vingtaine de ces paquets cadeaux enrubannés de rouge à travers la ville.

Le traumatisme de 2016 est encore bien présent

Les plots en ciment pèsent plus d'une tonne chacun et sont destinés à empêcher un éventuel attentat à la camionnette, comme celui qui avait eu lieu le 19 décembre 2016 sur un marché de Noël berlinois. Douze personnes avaient trouvé la mort et 50 autres avaient été blessées lorsqu'un tunisien de 24 ans, Anis Amri, avait foncé sur la foule. Il avait dans un premier temps réussi à prendre la fuite, avant d'être abattu par la police en Italie.

