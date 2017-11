Le compte Twitter de Donald Trump suspendu pendant quelques minutes par un employé

Alors qu'il effectuait son dernier jour au sein de l'entreprise, un salarié de Twitter a suspendu le compte du président des Etats-Unis, Donald Trump. Quelques minutes plus tard, celui-ci était réactivé.

Le compte Twitter du président américain Donald Trump a été désactivé le 2 novembre au soir. La société américaine a annoncé son rétablissement à peine 11 minutes plus tard.

Dans l'immédiat, Twitter a annoncé une «erreur humaine» survenue «par inadvertance». Cependant, quelques heures plus tard, des détails supplémentaires donnés par l'entreprise évoquaient un acte délibéré. En effet, un employé qui effectuait ce jour-là son dernier jour de travail au sein de l'entreprise aurait désactivé le compte de Donald Trump volontairement.

«Nous menons une enquête interne», a annoncé le réseau social, tout en précisant que des «mesures pour prévenir toute récidive» seraient prises.

Son compte Twitter, avec près de 42 millions d'abonnés, est un outil de communication que le président affectionne particulièrement et dont il se sert volontiers, y compris pour prendre position à titre personnel et partager ses réactions avec le monde. Quelques heures avant l'incident, le président américain réclamait par exemple dans un tweet que Sayfullo Saipov, le citoyen ouzbek qui a tué huit personnes New York le 31 octobre, soit condamné à mort.