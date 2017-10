Pour protester contre le voyeurisme, une jeune Russe... soulève sa robe dans le métro (VIDEO)

Afin de pointer du doigt le phénomène de voyeurisme nommé «upskirting» dont seraient victimes nombre de femmes russes, et appeler les autorités à sévir contre celui-ci, une jeune étudiante russe a choisi de diffuser une vidéo coup-de-poing.

Dans le métro de Saint-Pétersbourg, en pleine heure de pointe, une jeune fille excédée proteste contre le voyeurisme affectant les jeunes femmes russes. Face à une caméra, au milieu des usagers du transport en commun déambulant, elle choisit... de remonter sa robe rouge.

La vidéo de la scène a été diffusée sur le compte YouTube d'Anna Dovgaliouk, étudiante en droit et se revendiquant «activiste sociale» (celle-ci n'est pas la fille soulevant sa robe dans la vidéo).

«Cette vidéo est dédiée à tous ceux qui aiment regarder sous la jupe, de la part de toutes les filles qui ont été vos victimes. Voilà, regardez ! Et ne vous approchez pas de nous», explique Anna Dovgaliouk en début de vidéo, présentée comme un «manifeste vidéo» et publiée le 25 octobre.

Selon elle, à Saint-Pétersbourg seulement, 350 filles auraient déclaré être victimes de voyeurisme en 2017, et plus précisément d'un phénomène appelé l’«upskirting» – acte consistant à regarder ou enregistrer des images sous les robes et jupes des femmes dans l’espace public, à leur insu.

A travers son «manifeste», Anna Dovgaliouk appelle les autorités russes à pénaliser l’«upskirting», une pratique qui relève selon elle d’un «manque global de respect envers les femmes».

