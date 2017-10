Le patron du MI5 est formel : le Royaume- Uni n'a jamais été autant menacé par le terrorisme

Le général Parker du MI5 a tenu une conférence de presse pour alerter l'opinion publique sur l'importance de la menace djihadiste au Royaume-Uni et défendre le bilan de ses équipes malgré les attentats qui ont frappé la Grande-Bretagne en 2017.

Andrew Parker, directeur général des services britanniques de sécurité intérieure (MI5), a livré le 17 octobre à la presse une analyse alarmante de la situation de la Grande-Bretagne face à la menace djihadiste : «En 34 ans de carrière, je n'ai jamais vu un rythme aussi soutenu. L'activité terroriste a augmenté, elle nous attaque plus rapidement et elle est parfois plus difficile à détecter.»

La réponse du MI5 est appropriée, selon son patron

Le général Parker a précisé que la réponse des forces de l'ordre s'était adaptée à ces nouveaux besoins : «Jamais nous n'avons mené d'opérations d'une si grande ampleur. Nous avons actuellement plus de 500 missions en cours, qui visent plus de 3 000 personnes impliquées dans toutes sortes d'activités extrémistes.»

Nous avons actuellement plus de 500 missions en cours

Le patron du MI5 a poursuivi la conférence de presse en mettant l'accent sur l'accroissement significatif de la menace au cours de la dernière année, remettant en perspective les attentats qui ont frappé le sol britannique à Westminster, Manchester et Londres. Le MI5 subit une pression intense et doit démontrer son efficacité après ces différents échecs.

Le #MI5 aurait été informé il y a des années de l’extrémisme du terroriste de #Manchesterhttps://t.co/ar1zjw7cxJpic.twitter.com/ErPcP58vFC — RT France (@RTenfrancais) May 26, 2017

Andrew Parker a également tenu à défendre son bilan, alors que ses effectifs sont en augmentation, passant de 4 000 à 5 000 personnes. Il a rappelé que son agence avait permis de déjouer plus de 20 complots terroristes au cours des quatre dernières années.

Lire aussi : Attentat de Londres, un deuxième suspect arrêté