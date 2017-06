Attentat de Londres : deux Français blessés, dont un en état grave

Des Français figurent parmi les victimes de l'attentat de Londres, qui a fait six morts et près de 50 blessés, a annoncé l'Elysée. Selon le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, deux Français ont été blessés, dont un en état grave.

«Des concitoyens français figurent parmi les victimes. La France met tout en œuvre pour leur porter assistance», assure la présidence dans un communiqué, ajoutant que les mesures de sécurité étaient renforcées pour permettre aux Français de Londres de voter ce dimanche pour le premier tour des élections législatives, organisé une semaine avant le scrutin sur le territoire hexagonal.

Et le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a déclaré sur France info : «A priori, selon nos informations, il y a deux Français blessés, dont un en état grave.» «Nos autorités consulaires sont mobilisées pour accompagner ces blessés et ces familles. Et il a depuis cette nuit des liens permanents au sommet de l'Etat avec le président de la République mais aussi toutes nos autorités avec les autorités britanniques», a-t-il ajouté. «On a aussi mis en place un centre de crise au ministre des Affaires étrangères au 01 43 17 51 00 qui peut permettre de faire le lien», a encore précisé Christophe Castaner, qui a dénoncé une attaque «insupportable» et «lâche contre nos démocraties».

La présidence a pour sa part condamné l'attentat qui a frappé Londres dans la nuit du 3 au 4 juin et l'a qualifié de «nouvelle attaque abominable et lâche contre nos sociétés libres». «Emmanuel Macron adresse au peuple britannique la solidarité de la France, qui continuera de toutes ses forces à lutter contre le terrorisme aux côtés du Royaume-Uni et de tous les pays concernés», assure l'Elysée. Le chef de l'Etat est en contact avec les autorités britanniques et se tient informé des évolutions de la situation et des éléments de l'enquête», selon la présidence.

Un attentat a de nouveau frappé dans la soirée du 3 juin le cœur de Londres, où trois assaillants à bord d'une camionnette ont foncé dans la foule sur le London Bridge puis attaqué des passants au couteau, faisant six morts, avant d'être abattus par la police.

Près de 50 blessés ont en outre été hospitalisés, ont annoncé les services ambulanciers, qui ont soigné des blessés plus légers sur place.

La police a indiqué qu'elle traitait ces attaques, qui interviennent à seulement cinq jours des élections législatives au Royaume-Uni, comme «des actes de terrorisme». Il s'agit du troisième attentat qui frappe la Grande-Bretagne en moins de trois mois.