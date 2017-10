Rajoy promet «d'empêcher que la moindre déclaration d'indépendance débouche sur quoi que ce soit»

Dans un entretien au quotidien El Pais, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a affirmé que Madrid empêcherait qu'une éventuelle déclaration d'indépendance catalane ait de réelles conséquences.

Mariano Rajoy, chef du gouvernement espagnol, a livré son premier entretien à un quotidien espagnol depuis l'organisation (interdite par la justice espagnole) du référendum sur l'indépendance catalane. Toujours déterminé à empêcher toute sécession de la région, dont les dirigeants laissent entendre qu'ils pourraient proclamer une indépendance unilatérale dans les jours à venir, le dirigeant espagnol n'a pas transigé sur ses positions.

«Le gouvernement va empêcher que la moindre déclaration d'indépendance débouche sur quoi que ce soit», a-t-il ainsi déclaré dans un entretien à paraître dans El Pais, dont des extraits ont déjà été diffusés le 7 octobre. Il a en outre, selon le journal, appelé les indépendantistes catalans modérés à s'éloigner des nationalistes les plus radicaux.

Ces déclarations ont été diffusées au cours d'un journée marquée par des mobilisations pour la conservation de l'unité de l'Espagne, ainsi que pour le dialogue entre la Catalogne et Madrid dans le but de résoudre la crise actuelle. Des dizaines de milliers d'espagnols sont descendus dans les rues de plusieurs grandes villes du pays (y compris Barcelone), pour faire entendre ces causes.

Une autre manifestation d'ampleur contre l'indépendance catalane devrait se tenir le 8 octobre à Barcelone, en présence du prix Nobel de littérature hispano-péruvien Mario Vargas, hostile à l'indépendantisme catalan, dont la présence a été annoncée.

Les résultats définitifs du référendum catalan ont été transmis le 6 octobre, le «oui» à l'indépendance de la région ayant récolté 90,18% des voix, avec un taux de participation de 43%. Les séparatistes avaient envisagé une possible proclamation unilatérale d'indépendance le 9 octobre, avant que le président catalan, Carles Puigdemont, ne reporte sa prise de parole devant l'assemblée régionale au 10 septembre.

