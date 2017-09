RT a financé des campagnes de pub aux USA ? «Comme n'importe quel média», note Maragarita Simonian

Le Congrès américain s'est récemment ému «des milliers de dollars» dépensés par RT pour sa communication aux Etats-Unis... Rien de plus qu'un énième cas de RT-bashing pour la rédactrice en chef monde de RT.

Le 28 septembre, le vice-président de la politique publique de Twitter, Colin Crowell, a évoqué devant les membres du Congrès américain les prétendues ingérences de la Russie dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

Twitter dévoile des informations "horribles" sur RT au Congrès américain. Apparemment, nous avons dépensé de l'argent en campagnes publicitaires ! Oui effectivement, comme n'importe quel autre média à travers le monde

Entre autres révélations, le responsable de Twitter a fait savoir que les chaînes RT America et RT en espagnol avaient dépensé 274 100 dollars (245 500 euros environ) pour la publication de 1 823 annonces en anglais pour leurs comptes Twitter respectifs qui, selon lui, «ont définitivement ou potentiellement visé le marché américain». Des annonces faisant la promotion... de RT America et RT en espagnol.

Face à ces accusations de la plus haute gravité, la rédactrice de chef de RT monde Maragarita Simonian s'est vue obligée (une nouvelle fois) de rappeler que RT ne menait absolument aucune activité suspecte ou illégale. RT, a-t-elle expliqué, agit en effet comme n'importe quel média international, en se pliant aux mêmes règles et en menant une campagne de communication transparente.

«Twitter vient de dévoiler des informations "horribles" au Congrès américain ! RT a dépensé de l'argent en campagnes publicitaires ! Effectivement, comme n'importe quel autre média à travers le monde», a ironisé Maragarita Simonian.

Même CNN a diffusé nos campagne publicitaires

«Nous nous voyons dans l'obligation d'aller encore plus loin et d'avouer que oui, nous avons dépensé de l'argent pour des campagnes publicitaires dans les aéroports, dans les taxis, dans la rue, sur internet, à la télévision et même à la radio ! Même CNN a diffusé nos campagne publicitaires. A aucun moment nous n'avons pensé que dans un pays qui se targue d'être une démocratie développée, la publicité faisant la promotion d'un média pouvait être considérée comme une activité suspecte ou répréhensible», a-t-elle poursuivi toujours sur le même ton de l'ironie.

Vous remarquerez que des campagnes promotionnelles similaires sont menées par les médias américains sur Twitter en Russie

Et la rédactrice en chef monde de RT de conclure : «D'ailleurs, vous remarquerez que des campagnes promotionnelles similaires sont menées par les médias américains sur Twitter en Russie. Il serait très intéressant là aussi de connaître les moyens financiers qu'ils y consacrent, quelles sont leurs cibles et quel est leur but.»

