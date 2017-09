Syrie : Macron juge les négociations d'Astana insuffisantes et souhaite créer un groupe de contact

S'exprimant devant l'assemblée générale des Nations unies, le président de la République a jugé utile le format d'Astana, qui réunit la Russie, l'Iran, la Turquie, la Syrie ainsi que plusieurs groupes de rebelles. Mais il veut aller plus loin.

A la tribune des Nations unies, ce 19 septembre 2017, Emmanuel Macron a consacré une partie de son discours à la résolution de la crise en Syrie. Pour le président de la République l'initiative portée par la Russie dans le cadre des négociations dites d'Astana est utile, mais ne «suffit pas». Emmanuel Macron a ainsi plaidé devant l'assemblée générale des Nations unies pour la création d'un groupe de contact sur la Syrie.

Les rounds de négociations qui ont débuté à Astana, en Ouzbékistan en janvier 2017 ont permis de mettre en place des zones dites de «désescalade» en Syrie, également appelés zones de «déconfliction». Ces zones, qui constituent de facto des groupes de contact sont destinées à pacifier les territoires syriens concernés, au fur et à mesure de leur libération de l'emprise de Daesh. Les pays se portant garants des zones ont signé un mémorandum, qui comporte également un volet de résolution politique du conflit.

Le 16 septembre, la Russie, l'Iran et la Turquie ont annoncé un nouvel accord afin de permettre de déployer ensemble des forces de maintien de l'ordre dans la quatrième et dernière zone de désescalade, celle dans la province d'Idleb dans le nord de la Syrie. Ces quatre zones, avec celles situées dans les régions d'Homs (centre), de la Ghouta orientale, près de Damas, et dans le sud du pays, doivent rester actives pendant au moins six mois.

Détails à suivre...