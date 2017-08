Barcelone sous le choc après un attentat sanglant revendiqué par Daesh

L'Etat islamique a revendiqué l'attaque de Barcelone qui a fait selon un bilan provisoire 13 morts et plusieurs dizaines de blessés. Voici les faits établis à l'heure où nous écrivons ces lignes.

L'attaque à la voiture-bélier sur les Ramblas de Barcelone, dont le mode opératoire ressemble à celles de Berlin et de Nice en 2016 a été revendiquée par l'Etat islamique. L'attentat a fait au moins 13 morts et des dizaines de blessés selon un dernier bilan.

Retour sur les événements

Vers 17h, heure locale, une camionnette a semé le chaos sur les Ramblas, avenue très fréquentée par les touristes et les habitants de la ville en cette période estivale. 13 personnes sont mortes et plus de 100 autres ont été blessées, selon le bilan provisoire avancé par le responsable de l'Intérieur du gouvernement catalan, Joaquim Forn.

Attention, images choquantes

Des témoins cités par l'AFP ont décrit qu'«un homme très jeune», d'une vingtaine d'années au visage mince, conduisait la camionette. Le ou les suspects auraient ensuite pris la fuite à bord d'un autre véhicule. Des sources policières ont évoqués une possible prise d'otage dans un bar-restaurant des alentours mais cette information a par la suite été démentie. Un autre suspect aurait été abattu dans un échange de tirs avec la police à 20 km de Barcelone, selon le journal La Vanguardia.

«Les gens couraient, criaient, certains pleuraient» : un témoin parle après l’attaque

+ d'infos ➡️ https://t.co/H6X91sZGWNpic.twitter.com/SfFETsWe8U — RT France (@RTenfrancais) 17 août 2017

La police de Catalogne a annoncé avoir arrêté un suspect dans un Tweet.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona#Rambles — Mossos (@mossos) 17 août 2017

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué l'attentat dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Amaq et relayé par le centre américain de surveillance des sites djihadistes.

La zone a immédiatement été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances. Une vingtaine de véhicules de police se trouvaient sur place, a constaté le correspondant de l'AFP.

Les stations de métro et de chemins de fer ont été fermées et la population priée par les autorités de se tenir éloignée de la zone de l'attaque. La police demande aux habitants de rester chez eux et d'éviter les déplacements non indispensables.

Condoléances et condamnation unanimes de la communauté internationale

Le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy a souligné dans un tweet qu'il était en contact avec les autorités locales et que la priorité était d'aider les victimes et de faciliter le travail des forces de sécurité. Le palais royal espagnol a quant à lui condamné l'attaque en assurant: «Ils ne nous terroriseront pas.»

Me traslado ya a Barcelona. Máxima coordinación para detener a los autores, reforzar la seguridad y atender a todos los afectados. Unidad MR — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 17 août 2017

Le président des Etats-Unis, Donald Trump, a condamné au nom de son pays l'attaque dans un tweet, comme le président français Emmanuel Macron. Dans un communiqué, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances au roi d'Espagne et appelé à une lutte mondiale contre« les forces du terrorisme».

