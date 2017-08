Attentat de Barcelone : La police dément la présence d'un suspect retranché dans un bar

La police de Barcelone a démenti la présence d'un suspect retranché dans un bar du centre de la ville après qu'une camionnette a foncé dans la foule, blessant des dizaines de personnes et en tuant au moins une.

La police régionale de Catalogne a finalement démenti l'information erronée diffusée par plusieurs médias selon laquelle un suspect s'était retranché dans un bar-restaurant du centre-ville de Barcelone, après l'attaque à la camionnette qui a fait au moins 13 mort dans une rue très fréquentée.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona#Rambles — Mossos (@mossos) 17 août 2017

Des images du déploiement des forces de l'ordre ont été diffusées sur les réseaux sociaux, alimentant la rumeur d'une prise d'otage en cours dans le centre-ville.

#Barcelone : des policiers armés mènent une opération spéciale après l'attentat à la camionnette

+ D'INFOS ➡️ https://t.co/3sV1V9WgbFpic.twitter.com/kTUDzRq8tw

La police régionale de Catalogne a en outre annoncé sur twitter avoir arrêté un homme dans le cadre de cette affaire, qualifiée d'«attaque terroriste». Une vidéo d'une personne arrêtée a été diffusée sur les réseaux sociaux sans qu'on sache si il s'agit du suspect en question.

BREAKING: Moment police arrest suspect in the #Barcelona terror attack pic.twitter.com/aW8GFDVQAG — Politics Condensed (@PCondensed) 17 août 2017

Selon un dernier bilan revu à la hausse par le gouvernement catalan, on dénombre désormais 13 morts et plus de 50 blessés. La police aurait retrouvé une seconde camionnette impliquée dans l'attentat à 64 km de la ville. Un des auteurs de l'attentat a été identifié comme étant Driss Oukabir, né en 1989 au Maroc, il aurait résidé à Marseille (son profil Facebook portait la mention «la fouine» en français), avant de s'installer en Catalogne.



