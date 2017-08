L'attaque de Charlottesville filmée par un drone (VIDEO CHOC)

L'attaque durant laquelle une voiture a foncé sur une foule protestant contre un rassemblement de groupes de droite radicale le 12 août à Charlottesville, faisant un mort et 19 blessés, a été filmée par un drone. L’assaillant a été arrêté.

Un drone a filmé l'attaque de Charlottesville, aux Etats-Unis, le 12 août.

Sur les images, on distingue une voiture de couleur bordeaux percuter la foule.

Comme on le voit sur des images prises d'un autre angle, et diffusées plus tôt par RT France, le véhicule bordeaux est en fait poussé vers l'avant par la voiture de l'assaillant, (une Dodge Challenger de couleur noire, hors champs dans la vidéo), qui la percute. Poussé vers l'avant par le choc, la voiture bordeaux percute alors des piétons.

Auteur: RT France

