Russie : l'eau monte dans la mine de diamants où huit employés restent bloqués

Une semaine après l’inondation de la mine «Mir», en Sibérie, les opérations de secours se poursuivent pour retrouver les huit mineurs toujours bloqués à l’intérieur du site. La situation sur place reste compliquée.

L'eau monte dans la mine de diamants inondée du groupe russe Alrosa, en Sibérie, où huit employés restent portés disparus depuis près d'une semaine, selon les informations rapportées par la société et les autorités. «Le niveau de l'eau […] continue de monter. Les eaux souterraines remplissent progressivement les carrières», ont déclaré Alrosa et l'antenne sibérienne du ministère des Situations d'urgence dans un communiqué commun diffusé le 10 août.

Le contenu d'une carrière remplie de 300 000 mètres cubes d'eau s'est déversé le 4 août dans la mine «Mir» en Iakoutie, vaste région de l'Extrême-orient russe. Si 143 mineurs se trouvant à l’intérieur ont pu être évacués, huit autres demeurent portés disparus et des dizaines de secouristes spécialisés sont mobilisés pour tenter de les retrouver.

Des pompes très puissantes ont été installées en un temps record selon Alrosa, sans pouvoir pour autant empêcher la montée des eaux. Environ 320 secouristes travaillent sur le site en effectuant des descentes souterraines 24 heures sur 24 pour examiner la mine de l’intérieur et débloquer ses passages, alors que des équipes terrestres veillent au fonctionnement des systèmes de maintien de la vie.

«La situation est compliquée : il y a de nombreux éboulements, de gros bouchons d'argile. La plupart des carrières sont entièrement inondées mais nous poursuivons les opérations de secours», a expliqué un ministre adjoint des Situations d'urgence, Vladlen Axionov.

19 отделений ВГСЧ МЧС России продолжают поисково-спасательную операцию на месте ЧС на руднике «Мир»https://t.co/oaymSNTBhQpic.twitter.com/MiZqtcyKCG — МЧС Якутия (@MCHS_Yakutia) 9 августа 2017 г.

La mine souterraine «Mir» se situe sur un gisement exploité depuis 1958 en République de Sakha, nom officiel de l'immense région de Iakoutie, dans l'Extrême-Orient russe, à plus de 4 000 kilomètres à l'est de Moscou. C'était une vaste carrière à ciel ouvert jusqu'en 2001, puis l'exploitation a repris en 2009 sous la forme d'une mine souterraine qui produit aujourd'hui un million de tonnes de minerai par an, soit environ 10% de la production d'Alrosa.

Alrosa a annoncé le 8 août avoir mis au point un nouveau plan d'action visant à isoler hermétiquement la carrière, qui ressemble à un immense cratère, en installant un plancher au fond de celle-ci, afin d'obstruer le goulot depuis lequel l'eau se répand dans la mine.

Le Comité d'enquête russe, organe chargé des principales investigations, a annoncé le 7 août l'ouverture formelle d'une enquête pour identifier d'éventuelles violations des mesures de sécurité, un délit passible de trois ans de prison.