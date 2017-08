Evacuation d'une mine de diamants inondée en Sibérie, neuf disparus

Exploitée par le premier producteur mondial de diamants, la mine «Mir» a dû être évacuée après une inondation liée à la défaillance d’une station de pompage. Aucun décès n’est pour l'instant confirmé mais neuf personnes sont portées disparues.

Une inondation s'est produite le 4 août dans la mine de diamants «Mir» de Iakoutie, en Sibérie, provoquant l’évacuation des mineurs présents à l'intérieur, ont annoncé les services de secours.

«L'évacuation des personnes présentes dans la mine est en cours. [...] Il n'y a pas de victimes», a confié à l'AFP une porte-parole des services de secours, précisant que 151 mineurs se trouvaient à l'intérieur de la mine au moment de l'accident.

La plupart de personnes ont déjà été secourues. «Des recherches sont en cours pour neuf personnes», a précisé la société Alrosa, premier producteur mondial de diamants, qui exploite de la mine.

«Les services de secours sont arrivés rapidement», a fait savoir l'entreprise dont le directeur général Sergueï Ivanov était attendu sur place de même que le président de la République de Iakoutie. Sont également attendus le ministre des Situations d’urgence de la Fédération de Russie et des représentants de l’organisme fédéral de sécurité écologique. 36 pompiers et six véhicules ont été mobilisés.

Le cours des actions d’Alrosa a baissé de 2,5 % à la Bourse de Moscou après l’annonce de l’incident mais est presque remonté à son niveau précédent.

L'inondation est liée à la défaillance d'une station de pompage de la mine à découvert, selon les services de secours de cette entité territoriale, la République de Sakha (également appelée Iakoutie ou Yakoutie). De 1957 à 2001, le bassin «Mir» a été exploité à ciel ouvert, avant que ne soit creusée une nouvelle mine en-dessous de la précédente. Exploitée depuis 2009, cette nouvelle mine produit un million de tonnes de minerai par an, et a connu jusqu'à présent cinq incidents ayant fait au total deux morts et six blessés.

© Alexandre Lyskine Source: Sputnik La mine Mir est l'une des plus larges au monde

C’est dans le bassin «Mir» qu’a été trouvé, en 1980, le plus gros diamant découvert sur le territoire russe, baptisé «26ème congrès du Parti communiste».