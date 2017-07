Deux Palestiniens tués à Jérusalem-Est, le jour d'affrontements avec les forces israéliennes

Un Palestinien a été tué par les forces israéliennes lors de heurts dans le quartier de Al-Tur, à Jérusalem-Est. Un autre Palestinien avait été tué par balle peu de temps avant dans un autre quartier de la ville.

La situation reste très tendue à Jérusalem-Est, théâtre de heurts parfois violententre forces de sécurité israéliennes et fidèles musulmans depuis plus d'une semaine. Deux Palestiniens ont ainsi trouvé la mort à Jérusalem-Est le 21 juillet 2017, journée marquée par de violents affrontements. Un premier homme a été tué par les forces israéliennes lors de heurts dans le quartier de Al-Tur, à Jérusalem-Est occupé et annexé par Israël, selon le ministère de la Santé palestinien.

Un autre Palestinien avait été tué par balle peu de temps auparavant dans un autre quartier de Jérusalem-Est mais les circonstances de sa mort ne sont pas encore claires. On ignore encore clairement si cette mort est liée aux heurts qui ont éclaté après la grande prière des musulmans aux abords de la Vieille ville, dont Israël a interdit l'accès aux Palestiniens de moins de 50 ans dans un contexte de fortes tensions autour de l'esplanade des Mosquées depuis une semaine.

Mesures de sécurité drastiques à l'encontre des Palestiniens

Les Palestiniens dénoncent en effet l'installation de détecteurs de métaux aux entrées de l'esplanade des mosquées. Celle-ci a été décidée après une attaque meurtrière contre des policiers israéliens le 14 juillet dernier.

Ces mesures de sécurité ont ravivé les craintes des Palestiniens de voir Israël prendre le contrôle exclusif de l'esplanade des mosquées où se trouve la mosquée al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam, site est également révéré par les juifs sous le nom de mont du Temple.

Pour protester contre l'installation de portiques de sécurité, les fidèles ne prient plus sur l'esplanade des Mosquées depuis le 16 juillet et le font en dehors du site. Des affrontements avec la police ont eu lieu quasi quotidiennement cette semaine, faisant de nombreux blessés.

Ce 21 juillet, dans le but d'éviter de nouveaux débordements à l'occasion de la grande prière hebdomadaire, habituellement suivie par des milliers de fidèles la police israélienne a pris la décision exceptionnelle d'interdire aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville.

L'esplanade des Mosquées est située dans la Vieille ville, secteur palestinien de Jérusalem. Son annexion par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

