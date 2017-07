Affrontements à Jérusalem-Est entre Palestiniens et police israélienne

Après que la police israélienne a pris la décision d'interdire aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville de Jérusalem, une foule de musulmans en colère s'est mise en route vers la mosquée al-Aqsa. Des échauffourées ont éclaté.

De premiers affrontements ont éclaté le 21 juillet en début d'après-midi entre manifestants palestiniens et forces de l'ordre israéliennes près de la mosquée al-Aqsa, à Jérusalem-Est. La police a par ailleurs tiré des grenades assourdissantes sur des manifestants autour de la vieille ville.

L'armée israélienne, qui avait fait venir des renforts, se préparait à de possibles troubles avec des manifestants palestiniens en marge de la grande prière qui rassemble généralement des milliers de fidèles, , dans un contexte de vives tensions autour de l'esplanade des Mosquées.

Celles-ci se sont accentuées après l'interdiction par Israël aux hommes de moins de 50 ans d'accéder à la vieille ville de Jérusalem le 21 juillet pour la grande prière musulmane.

Un responsable israélien avait fait savoir le 20 juillet dans un communiqué que le cabinet de sécurité avait donné à la police l'autorité de prendre toutes les décisions pour permettre un accès libre aux lieux saints, tout en maintenant la sécurité et l'ordre public.

«L'entrée dans la vieille ville et au Mont du Temple sera réservée aux hommes de 50 ans et plus. Les femmes de tout âge seront admises», a dit la police dans un communiqué.

Elle a également fait état notamment d'unités de la police «mobilisées dans tous les secteurs et quartiers». L'armée a elle placé en état d'alerte cinq bataillons supplémentaires en Cisjordanie occupée.

🔴🇵🇸#LIVE - #PALESTINE : 3 000 policiers et gardes-frontières supplémentaires ont été déployés à #Jérusalem pour faire face au Palestiniens. pic.twitter.com/eZh0Dnuxf6 — Lies⚡️Breaker (@Lies_Breaker) 21 juillet 2017

Dans la vieille ville, où les échoppes étaient fermées et les rues quadrillées par un important dispositif de sécurité, la foule commençait à se rassembler dans la matinée.

Des centaines de personnes, dont des dignitaires musulmans, se sont approchés de la porte des Lions, à proximité de l'esplanade des Mosquées, mais la police leur a signifié que seuls les hommes de 50 ans et plus seraient autorisés à passer la porte et entrer dans la vieille ville.

Une situation extrêmement tendue depuis cinq jours

Les Palestiniens protestent depuis le 16 juillet contre les nouvelles mesures de sécurité israéliennes aux entrées de l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, dontl'installation de détecteurs de métaux dans ce lieu saint.

L'esplanade des Mosquées, où se trouvent le dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa, est située dans le Vieux Jérusalem, secteur palestinien de la ville sainte dont l'annexion par Israël n'a jamais été reconnue par la communauté internationale.

Les nouvelles mesures de sécurité imposées par Israël ont ravivé les craintes des Palestiniens de voir l'Etat hébreu prendre le contrôle exclusif du troisième lieu saint de l'islam, un site également révéré par les juifs sous le nom de Mont du Temple.

En signe de protestation, les fidèles ont décidé de ne plus aller prier sur l'esplanade des Mosquées et des centaines de Palestiniens effectuent depuis dimanche leurs prières en dehors du site dans le Vieux Jérusalem.

Des affrontements avec la police israélienne ont eu lieu quasi quotidiennement cette semaine.

Par crainte que la grande prière, prévue à la mi-journée du 21 juillet et qui rassemble traditionnellement des milliers de fidèles, ne débouche sur des débordements, le Premier ministre israélien avait envisagé de faire retirer les portiques de sécurité, selon la presse israélienne. Mais Benjamin Netanyahu a décidé de les maintenir après consultations avec les forces de sécurité et son cabinet de sécurité.

Les tensions ne se limitent pas à Jérusalem. En effet, sur les réseaux sociaux, des images montrent des manifestations de grande ampleur en Jordanie où la population proteste contre l'occupation israélienne.

🔴🇯🇴#LIVE - #JORDANIE : Des milliers de personnes manifestent actuellement en Jordanie, pour protester contre l'occupation israélienne. pic.twitter.com/JJc8EE5bRR — Lies⚡️Breaker (@Lies_Breaker) 21 juillet 2017

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, plusieurs fidèles ont été blessés lors d'affrontements avec la police israélienne.

🔴 URGENT : c'est le chaos à Jérusalem, côté porte des lions. L'armée israélienne attaque les Palestiniens, 50 blessés en quelques minutes. pic.twitter.com/pa9W5MZnuB — Salem Rami (@Jeru_Saleem) 20 juillet 2017