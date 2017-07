1 662 morts et 3 581 blessés : record de victimes civiles en Afghanistan depuis janvier

Un nombre inédit de victimes civiles a été enregistré au sein de la population afghane au premier semestre 2017, notamment à Kaboul, ont annoncé le 17 juillet les Nations unies.

Dans son rapport semestriel, la Mission d'assistance de l'ONU en Afghanistan (Manua) a annoncé que 1 662 personnes avaient péri et 3 581 avaient été blessées parmi la population civile depuis le mois de janvier 2017. Une grande partie des victimes ont été touchées par des explosions - attentats, mines et engins explosifs improvisés (EEI) - dont près d'une sur cinq dans la capitale Kaboul, a annoncé la Manua dans son rapport semestriel. Il s'agit du chiffre le plus haut enregistré depuis janvier 2009.

Sur les six premiers mois de 2017, les attentats suicides et attaques complexes - par exemple une voiture piégée ouvrant la voie à un commando armé - ont entraîné la mort de 259 civils, tandis que 892 ont été blessés, en hausse de 15% comparé à 2016.

Nombre de ces personnes ont été victimes de l'attaque suicide au camion piégé perpétrée dans le quartier diplomatique de Kaboul le 31 mai qui a fait 92 morts selon l'ONU et 500 blessés, «l'incident le plus meurtrier depuis 2001» d'après la Manua.

Les femmes (174 ont été tuées, un chiffre qui augmente de 23%) et les enfants (436 sont morts, en hausse de 9%) sont également de plus en plus touchés par les mines et les raids aériens visant les positions des insurgés, les talibans et le groupe Etat islamique. Signe que le conflit s'étend, les victimes civiles sont en augmentation dans 15 des 34 provinces du pays, avec une recrudescence des attaques perpétrées par les insurgés, y compris pendant les mois d'hiver de janvier à mars.

Les régions les plus concernées sont, outre Kaboul, le Helmand, Kandahar, l'Orozgan au sud, le Nangarhar (est), Herat et Faryab (ouest), Laghman (centre) et Kunduz et Farah (nord).

La Manua attribue une nouvelle fois la majorité de ces morts et blessés aux forces anti-gouvernementales et estime que le bilan qui leur est imputable est en hausse de 12%.

Selon le décompte trimestriel mis en place par la Mission onusienne en janvier 2009, le conflit afghan a fait depuis cette date plus de 26 500 morts et près de 49 000 blessés parmi les civils afghans.

